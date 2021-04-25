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Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 18:08
Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд Телесные колготки - антитред или нет? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Апрель - еще чуть-чуть и темные плотные колготки не актуальны. Нам бы, по старинке, переходить на телесные, да вот беда - они в опале!

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

"Из каждого "модностильного" утюга кричат о том, что телесные колготки - табу и носить их - расписаться в отсутствии вкуса. Поделюсь своим отношением к этому вопросу. На истину не претендую, но позицию аргументирую. А где поставить запятую во фразе "носить нельзя выбросить", решать вам, в том числе", - написала Волкова.⁣⁣⠀

Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитрендСтилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Сейчас уже сложно вспомнить человека, который первым сказал, что телесные колготки - это модная беда, написала Татьяна.

"Больше чем уверена, что дальше фразу вырвали из контекста и понесли в массы, забыв про здравый смисл", - сказала стилист.⁣⠀

Главная претензия к телесным колготкам - они плохо имитируют голые ноги, рассказала Волкова.

"Слишком плотные сидят, как обертка на сосиске, неверно подобранный цвет заставляет ноги жить "отдельной от туловища жизнью". А еще они часто блестят и перетягивают на себя внимание на фото", - продолжила стилист.⁣⁣⠀

Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

"Но! Даже в +15 ходить с голыми ногами как-то холодно!.. А еще в начале весны у большинства женщин они синеватого оттенка и шелушатся... И женщины, которые следят за модой, встают перед выбором. Надеть телесные колготки и показаться окружающим отставшей от жизни курицей (ведь сказали же, что это модный ужас!) или пугать этих же окружающих уставшими от зимы ногами и еще и попу отморозить. Ах да, есть еще вариант - вообще с марта до августа юбки не носить", - написала Татьяна.⁣⁣⠀

⁣⁣Так носить телесные колготки или не носить? Мнение Волковой: конечно, носить!

"И не слушать модных гуру, которые творят для модных журналов и подиумов. В реальной жизни все немного иначе. Но выбирать стоит "правильные" колготки".

Какие колготки стоит выбирать на весну 2021

  • По фактуре.

Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

2. В тон рук.Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

4. Не носите их с обувью с открым носом.Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

4. Откажитесь от колготок со странными принтами, если вы не школьница.

Что не так с телесными колготками: стилист рассказала, почему они - антитренд

Какие телесные колготки можно носить, а какие не стоит (фото: instagram.com/tatvolkova)

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