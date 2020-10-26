Тепло, как в сентябре: насколько еще задержится "бабье лето" в Украине

Погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные. "Традиционная" украинская осень придет уже 30 октября, когда отметки у термометров будут в среднем достигать +11 градусов, а большинство регионов накроет циклон. Такой прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, в понедельник, 26 октября, в Украине ожидается в среднем +14… +16 градусов тепла. В южных регионах и того больше – +17… +23 градуса. В ночное время холоднее всего будет на востоке страны, где термометры опустятся до +3… +6 градусов. На западе, севере и в центральных областях – в среднем +8… +10 градусов тепла. На юге и ночью будет теплее всего: там отметки термометров будут достигать +10… +12 градусов в темное время суток. В Украине в понедельник дожди ожидаются только в Одесской области.

Карта погоды на 26 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Уже 27 октября в Украине будет наблюдаться похолодание на 1-2 градуса. Средняя температура по стране на вторник – +13… +15 градусов. В Закарпатской, Черновицкой и Кировоградской областях немного теплее +14… +16 градусов. Теплее всего будет традиционно на юге – синоптики прогнозируют до +15… +21 градуса тепла. Ночью в среднем +5… +8 градусов тепла. Холоднее всего в темное время суток будет в Харьковской области, где термометры покажут до +3 градусов. 28 октября в стране ожидаются аналогичные показатели тепла. И во вторник, и в среду осадков не ожидается – небо будет ясным с переменной облачностью.

Карта погоды на 27 и 28 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

29 октября уровень тепла просядет в среднем еще на 1-3 градуса. Так, в четверг ожидается в среднем +11… +13 градусов Цельсия. В северных областях днем покажет +10… +13 градусов. На юго-западе, юго-востоке и в некоторых центральных областях сохранится температура прошедших дней - +12… +15 градусов. Тепло сохранится только на юге Украины, где столбики термометров будут достигать +14… +19 градусов. В ночное время синоптики предупреждают о снижении температуры до +5… +7 градусов в среднем. Минимумы ожидаются на северо-востоке, где показатели тепла опустится до +4… +6 градусов. На юге – до +8… +13 градусов.

Карта погоды на 29 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Уже в пятницу, 30 октября, в Украину придет плохая погода – осадки накроют западные и восточные области. Показатели тепла будут держаться на уровне, который наблюдался 29 октября.

Карта погоды на 30 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

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