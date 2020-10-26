Тепло, як у вересні: наскільки ще затримається "бабине літо" в Україні

Погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні. "Традиційна" українська осінь прийде вже 30 жовтня, коли позначки у термометрів будуть в середньому досягати +11 градусів, а більшість регіонів накриє циклон. Такий прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, в понеділок, 26 жовтня, в Україні очікується в середньому +14... +16 градусів тепла. У південних регіонах і того більше – +17... +23 градуси. У нічний час найхолодніше буде на сході країни, де термометри опустяться до +3... +6 градусів. На заході, півночі та в центральних областях – в середньому +8... +10 градусів тепла. На півдні вночі буде тепліше всього: там позначки термометрів сягатимуть +10... +12 градусів в темний час доби. В Україні у понеділок дощі очікуються тільки в Одеській області.

Карта погоди на 26 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Вже 27 жовтня в Україні буде спостерігатися похолодання на 1-2 градуси. Середня температура по країні на вівторок – +13... +15 градусів. В Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях трохи тепліше +14... +16 градусів. Найтепліше буде традиційно на півдні – синоптики прогнозують до +15... +21 градуса тепла. Вночі в середньому +5... +8 градусів тепла. Найхолодніше у темний час доби буде в Харківській області, де термометри покажуть до +3 градусів. 28 жовтня в країні очікуються аналогічні показники тепла. І у вівторок, і в середу опадів не очікується – небо буде ясним з мінливою хмарністю.

Карта погоди на 27 та 28 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

29 жовтня рівень тепла просяде в середньому ще на 1-3 градуси. Так, у четвер очікується в середньому +11... +13 градусів Цельсія. У північних областях вдень покаже +10... +13 градусів. На південному заході, південному сході та в деяких центральних областях утримається температура минулих днів – +12... +15 градусів. Тепло збережеться тільки на півдні України, де стовпчики термометрів сягатимуть +14... +19 градусів. У нічний час синоптики попереджають про зниження температури до +5... +7 градусів в середньому. Мінімуми очікуються на північному сході, де показники тепла опустяться до +4... +6 градусів. На півдні – до +8... +13 градусів.

Карта погоди на 29 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Вже в п'ятницю, 30 жовтня, в Україну прийде погана погода – опади накриють західні та східні області. Показники тепла будуть триматися на рівні, який спостерігався 29 жовтня.

Карта погоди на 30 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Також ми писали, що метеорологи розповіли, якою буде погода у Києві нинішньої зими.