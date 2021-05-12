Топ-10 правил женского здоровья:

1. Полноценный сон не менее 8 часов в соотвествии с циркадным ритмом (ложиться спать при этом не позднее 23 часов).

2. Спорт или любая другая активность, которая доставляет вам удовольствие, не обязательно посещение спортзала. Это могут быть велопрогулки, пешие прогулки, плаванье, занятия йогой, пилатесом или просто утренняя зарядка - делайте то, что вам действительно по душе!



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Пейте достаточное количество воды, минимум 1,5 литра в день. Попробуйте приучить себя выпивать стакан воды сразу после пробуждения - это позволяет быстрее проснуться самому и «разбудить» желудочно-кишечный тракт.

4. По возможности, избегайте стрессов. Это включает в себя общение с неприятными людьми, некомфортная работа, проблемы в личной жизни.

5. Пересмотрите свои пищевые привычки. Не пропускайте завтраки: сбалансированный приём пищи с утра обеспечит вас силами и бодростью до обеда. Распределите приемы пищи по дню так, чтобы не было перерывов больше 3-4 часов, но при первом чувстве голода обязательно немного перекусывайте. Минимизируйте сладкое, фастфуд и снеки.

6. Исключите алкоголь и никотин - этим вы решите 90% проблем с фигурой, кожей и волосами, уберёте отечность, уменьшите целлюлит.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Следите за гигиеной. Тщательно мойте руки перед едой, после улицы и туалета. Душ следует принимать дважды в день, чистить зубы - минимум 2 раза в день. Эти простые действия спасут вас от множества инфекционных заболеваний.

8. Регулярно проходите медосмотры, особенно у следующих специалистов: гинеколог, эндокринолог (гормональный фон и щитовидная железа), после 45 лет - делайте ежегодно маммографию.

9. Откажитесь от синтетического белья, стрингов и ежедневных прокладок (особенно ночью) - все это поможет избежать проблем с микрофлорой.

10. Составляйте режим своего дня. Это поможет организовать время на работу, отдых, приемы пищи, творческие занятия и хобби.