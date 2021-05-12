Топ-10 правил жіночого здоров'я:

1. Повноцінний сон не менше 8 годин у відповідності з циркадним ритмом (лягати спати при цьому не пізніше 23 годин).

2. Спорт або будь-яка інша активність, яка приносить вам задоволення, не обов'язково відвідування спортзалу. Це можуть бути велопрогулянки, піші прогулянки, плавання, заняття йогою, пілатесом або просто ранкова зарядка - робіть те, що вам дійсно до душі!



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Пийте достатню кількість води, мінімум 1,5 літра в день. Спробуйте привчити себе випивати склянку води відразу після пробудження - це дозволяє швидше прокинутися самому і «розбудити» шлунково-кишковий тракт.

4. По можливості, уникайте стресів. Це включає в себе спілкування з неприємними людьми, некомфортна робота, проблеми в особистому житті.

5. Перегляньте свої харчові звички. Не пропускайте сніданки: збалансований прийом їжі зранку забезпечить вас силами і бадьорістю до обіду. Розподіліть прийоми їжі по дню так, щоб не було перерв більше 3-4 годин, але при першому почутті голоду обов'язково трохи перекушуйте. Мінімізуйте солодке, фастфуд і снеки.

6. Виключіть алкоголь і нікотин - цим ви вирішите 90% проблем з фігурою, шкірою і волоссям, приберете набряклість, зменшите целюліт.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Слідкуйте за гігієною. Ретельно мийте руки перед їжею, після вулиці і туалету. Душ слід приймати двічі на день, чистити зуби - мінімум 2 рази на день. Ці прості дії врятують вас від безлічі інфекційних захворювань.

8. Регулярно проходьте медогляди, особливо у наступних фахівців: гінеколог, ендокринолог (гормональний фон і щитовидна залоза), після 45 років - робіть щорічно мамографію.

9. Відмовтеся від синтетичної білизни, стрінгів і щоденних прокладок (особливо вночі) - все це допоможе уникнути проблем з мікрофлорою.

10. Складайте режим свого дня. Це допоможе організувати час на роботу, відпочинок, прийоми їжі, творчі заняття та хобі.