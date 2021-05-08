Топ-11 причин: эндокринолог рассказала, что провоцирует хроническую усталость
Хроническая усталость не появляется у человека просто так. Ее влекут какие-то факторы, привычки, образ жизни.
Об этом рассказала в своем Instagram ендокринолог Катерина Григорьева.
Врач рассказала, что она составила шпаргалку, что скорректировать или проверить, когда нет сил и энергии.
Что провоцирует хроническую усталость
- Нарушения циркадианных ритмов.
Это про отход ко сну до 23.00 и раньше, ранние подъемы.
- Трудности с засыпанием, дневная сонливость, тяга к сладкому, мучному, "мусорной" еде.
Здесь вопросы к надпочечникам.
- Дефициты - равно усталость.
Особенно - витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов Д и С, железа, цинка.
Редкая анемия протекает без усталости. И не только железодефицитная, но и при нехватке / неусвоении фолиевой кислоты и витамина В12. Обязательно проверьте уровень ферритина и сдайте общий анализ крови.
Откуда берется постоянная усталость (фото: pexels.com)
- Гипотиреоз.
Ворует не только красоту, но и энергию.
Нужны лабораторные тесты на уровень ТТГ, свободный Т3, свободный Т4, антитела к ТПО и ТГ и УЗИ щитовидной железы.⠀
- Гипоацидность, а значит - недостаточное усвоение нутриентов, витаминов и минералов.⠀
- Снижение уровня половых гормонов, особенно - тестостерона. Низкий его уровень коррелирует также с отсутствием амбиций, целей и желаний.⠀
- Паразитоз.
- Хронический изнуряющий стресс.
- Пищевые непереносимости спорных категорий продуктов (глютен, молочные продукты, пасленовые).
Можно отследить с помощью пищевого дневника.
- ⠀Неправильное сочетание продуктов.
Придерживайтесь правильной структуры питания.
- Отсутствие физической активности, - рассказала Григорьева.⠀
Напомним, эндокринолог рассказала, где брать кальций, если не есть молочку: список простых продуктов от врача.
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