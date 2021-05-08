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Топ-11 причин: ендокринолог розповіла, що провокує хронічну втому

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 18:31
Топ-11 причин: ендокринолог розповіла, що провокує хронічну втому Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хронічна втома не з'являється у людини просто так. Її тягнуть якісь фактори, звички, спосіб життя.

Про це розповіла у своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.

Лікар розповіла, що вона склала шпаргалку, що скорегувати або перевірити, коли немає сил і енергії.

Що провокує хронічну втому

  • Порушення циркадіанних ритмів.

Це про відхід до сну до 23.00 і раніше, ранні підйоми.

  • Труднощі із засипанням, денна сонливість, тяга до солодкого, мучного, "сміттєвої" їжі.

Тут питання до надпочечників.

  • Дефіцити - рівно втома.

Особливо - вітамінів групи В, фолієвої кислоти, вітамінів Д і С, заліза, цинку.

Рідкісна анемія протікає без втоми. І не тільки залізодефіцитна, але і при нестачі / незасвоєнні фолієвої кислоти і вітаміну В12. Обов'язково перевірте рівень феритину і здайте загальний аналіз крові.

Топ-11 причин: ендокринолог розповіла, що провокує хронічну втому

Звідки береться постійна втома (фото: pexels.com)

  • Гіпотиреоз.

Краде не тільки красу, а й енергію.

Потрібні лабораторні тести на рівень ТТГ, вільний Т3, вільний Т4, антитіла до ТПО і ТГ і УЗД щитовидної залози.⠀

  • Гіпоацидність, а значить - недостатнє засвоєння нутрієнтів, вітамінів і мінералів.⠀
  • Зниження рівня статевих гормонів, особливо - тестостерону. Низький його рівень корелює також з відсутністю амбіцій, цілей і бажань.⠀
  • Паразитоз.
  • Хронічний виснажливий стрес.
  • Харчові непереносимості спірних категорій продуктів (глютен, молочні продукти, пасльонові).

Можна відстежити за допомогою харчового щоденника.

  • ⠀Неправильне поєднання продуктів.

Дотримуйтеся правильної структури харчування.

  • Відсутність фізичної активності, - розповіла Григор'єва.⠀

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря.

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