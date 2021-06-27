Топ-3 совета психолога, как искоренить скандалы в отношениях из-за денег

Ссоры из-за денег обязательно приведут к ухудшению отношений с партнером во всех других сферах. Поэтому такие скандалы надо искоренять как можно скорее.

Психолог на канале "Украина" Елена Адамова рассказала, как сохранить отношения, если вы постоянно ссоритесь из-за денег.

"Как сохранить отношения, если мы постоянно ссоримся из-за денег?". На самом деле, это очень сложный вопрос. К тому же есть определенная категория людей, которым всегда не хватает денег, поэтому они обречены на претензии к партнеру: ты мало зарабатываешь или мало даешь денег", - отметила психолог.

Эксперт дала несколько универсальных советов, как искоренить скандалы из-за денег:

работайте над собой. Спросите себя, действительно ли вы хотите остаться в этих отношениях без денег, если ответ "Нет" - не стоит жить в иллюзии, что, если денег будет больше, вы его полюбите - нет. За деньги не любят, и без денег не разлюбляют.

Спросите себя, действительно ли вы хотите остаться в этих отношениях без денег, если ответ "Нет" - не стоит жить в иллюзии, что, если денег будет больше, вы его полюбите - нет. За деньги не любят, и без денег не разлюбляют. закрыть базовые потребности . Кто бы вам не говорил, что можно быть счастливым без денег, если вам нечем кормить детей или заплатить за их обучение, я советую вам найти дело, которое будет вам приносить удовольствие, и таким образом зарабатывать деньги.

. Кто бы вам не говорил, что можно быть счастливым без денег, если вам нечем кормить детей или заплатить за их обучение, я советую вам найти дело, которое будет вам приносить удовольствие, и таким образом зарабатывать деньги. найти себе дело. Когда вы начнете работать, будете сталкиваться с таким понятием как финансово-экономический кризис в стране и нестабильность заработной платы. Таким образом точно снимете претензии со своего мужа.

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Может, вам стоит тоже начать работать? (фото: pexels.com)

Психолог также отмечает - отношения следует строить только на любви, уважении и доверии, тогда и деньги будут.

"Восхищайтесь мужем и постоянно выражайте свое признание и восхищение им, тогда человек будет бояться подставить вас и начнет зарабатывать больше. Это единственный источник вдохновения, которое может дать женщина своему мужчине", - комментирует Елена Адамова.