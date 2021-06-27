Топ-3 поради психолога, як викорінити скандали у відносинах через гроші

Сварки через гроші обов'язково приведуть до погіршення відносин з партнером у всіх інших сферах. Тому такі скандали треба викорінювати якомога швидше.

Психолог на каналі "Україна" Олена Адамова розповіла, як зберегти відносини, якщо ви постійно сваритеся через гроші.

"Як зберегти відносини, якщо ми постійно сваримося через гроші?". Насправді, це дуже складне питання. До того ж є певна категорія людей, яким завжди не вистачає грошей, тому вони приречені на претензії до партнера: ти мало заробляєш або мало даєш грошей", - зазначила психолог.

Експерт дала кілька універсальних порад, як викорінити скандали через гроші:

працюйте над собою. Запитайте себе, чи дійсно ви хочете залишитися в цих відносинах без грошей, якщо Відповідь "Ні " - не варто жити в ілюзії, що, якщо грошей буде більше, ви його полюбите-ні. За гроші не люблять, і без грошей не розлюбляють.

Запитайте себе, чи дійсно ви хочете залишитися в цих відносинах без грошей, якщо Відповідь "Ні " - не варто жити в ілюзії, що, якщо грошей буде більше, ви його полюбите-ні. За гроші не люблять, і без грошей не розлюбляють. закрити базові потреби . Хто б вам не говорив, що можна бути щасливим без грошей, якщо вам нічим годувати дітей або заплатити за їх навчання, я раджу вам знайти справу, яка буде вам приносити задоволення, і таким чином заробляти гроші.

. Хто б вам не говорив, що можна бути щасливим без грошей, якщо вам нічим годувати дітей або заплатити за їх навчання, я раджу вам знайти справу, яка буде вам приносити задоволення, і таким чином заробляти гроші. знайти собі справу. Коли ви почнете працювати, будете стикатися з таким поняттям як фінансово-економічна криза в країні і нестабільність заробітної плати. Таким чином точно знімете претензії зі свого чоловіка.

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Може, вам варто теж почати працювати? (фото: pexels.com)

Психолог також зазначає, що відносини слід будувати тільки на любові, повазі і довірі, тоді і гроші будуть.

"Захоплюйтеся чоловіком і постійно висловлюйте своє визнання і захоплення ним, тоді людина буде боятися підставити вас і почне заробляти більше. Це єдине джерело натхнення, яке може дати жінка своєму чоловікові", - коментує Олена Адамова.