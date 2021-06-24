Топ-4 шага к плоскому животу: советы нутрициолога, как быстро прийти в форму

Идеальный плоский живот, кто не мечтает о таком? Ради своей заветной мечты часто мы пропадаем в спортзалах и мучаем себя диетами. А секрет идеальной фигуры кроется в изменении питания.

Не знаю, как вы, а я встречаю очень много стройных людей, у которых есть один недостаток фигуры, с которым они безрезультатно борются в спортзале, - вздутый живот.

Живот вздувается не столько от овощей и такой нужной нам клетчатки, сколько от недостатка полезных бифидобактерий в кишечнике. Что же делать? Выход есть! Причем - очень простой. Поменяйте питание.

4 простых шага, и живот мечты - ваш (фото: pexels.com)

Правда, только сменой питания тут не отделаешься. Для начала надо будет провести экспресс-курс по восстановлению микрофлоры кишечника, состоящий из четырех шагов.

Шаг 1. Убираем из рациона или минимизируем продукты, которыми кормится патогенная микрофлора. Ведь, если вы будете снабжать провизией (сахаром, дрожжами, быстрыми углеводами) "вражескую группировку" патогенных грибков и бактерий, то в итоге они будут в большинстве и начнут вытеснять полезные бифидобактерии.

Шаг 2. Уничтожаем патогенные микроорганизмы.

Я предлагаю вам бороться с патогенной микрофлорой природными антибактериальными средствами. В данном случае будут как нельзя кстати чеснок, листья оливы, орегано и тимьян. Единственное "но": принимать их придется в капсулах из аптеки.

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Шаг 3. Искусственно подселяем бифидобактерии в организм.

Сделать это удастся только при помощи капсул или порошков, увы. Как же выбрать препарат с бифидобактериями? Если кратко, то главное - это состав и количество бактерий в сумме на одну капсулу.⠀

Шаг 4. Кормим полезные бифидобактерии их любимой едой.

Мало подселить нужные бактерии. Их надо еще и правильно кормить. Они обожают клетчатку, а самый большой источник клетчатки - овощи! Сначала будет тяжко. Потому что, в силу отсутствия нужной микрофлоры, живот будет вздуваться еще больше, чем раньше. Но, поверьте, результат того стоит!

В завершение - уже набивший оскомину совет: пейте не менее 2 литров воды в день.