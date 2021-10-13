Топ-5 подарков ко Дню защитников и защитниц Украины от популярной ТВ-ведущей

Звезда телеэкранов поделилась советами, как сделать сюрприз так, чтобы этот день стал незабываемым.

Небольшое путешествие

Праздник приносит с собой длительные выходные и этим можно воспользоваться. Возможно, вы с вашими защитниками ранее обсуждали города, в которых хотели бы побывать, ну или сами знаете, где можно хорошо провести время. Бронируйте билеты, жилье и вперед - на встречу новым открытиям и приключениям. Для таких выходных идеально подойдут: Львов, Черновцы, Ворохта, Каменец-Подольский и другие города.

День релакса

Сегодня море предложений отдохнуть и расслабиться: SPA, массажи, обертывания. А учитывая, как много трудятся наши защитники - порой им это просто необходимо!

Незабываемые эмоции

Подарите родному человеку то, что приведет его в восторг: прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, игру в пинбол, поход в тир или гонки на картингах.

Материальный подарок для души

Вы наверняка знаете об увлечениях дорого вам человека, поэтому для вас не будет сложностью выбрать ему приятный подарок. К примеру, рыбаку можно подарить новенький спининг, любителю компьютерных игр - новую игру, меломану - наушники и тому подобное.

И нужно, и приятно

Сертификат в салон красоты, барбершоп, любимый магазин парфюмерии, косметики или одежды - самое оно!

Мария Мельник составила топ подарков на День защитников и защитниц Украины (фото: пресс-сулжба канала "Украина")

"Подарок подарком, но не забывайте про красивую упаковку! Ведь момент распаковки, приносит огромное удовольствие! Ну, и главное - внимание - это уже самый большой подарок", - добавила Мария.