RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Топ-5 подарунків до Дня захисників та захисниць України від популярної ТБ-ведучої

Автор: Lite

У четвер, 14 жовтня, ми відзначаємо важливе свято - День захисників і захисниць України.

Напередодні ведуча популярного шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник підготувала читачам Lite добірку оригінальних подарунків, якими ви можете порадувати своїх близьких.

Зірка телеекранів поділилася порадами, як зробити сюрприз так, щоб цей день став незабутнім.

Невелика подорож

Свято приносить з собою тривалі вихідні і цим можна скористатися. Можливо, ви з вашими захисниками раніше обговорювали міста, в яких хотіли б побувати, ну або самі знаєте, де можна добре провести час. Бронюйте квитки, житло і вперед - на зустріч новим відкриттям і пригодам. Для таких вихідних ідеально підійдуть: Львів, Чернівці, Ворохта, Кам'янець-Подільський та інші міста.

День релаксу

Сьогодні море пропозицій відпочити і розслабитися: SPA, масажі, обгортання. А враховуючи, як багато працюють наші захисники, - часом їм це просто необхідно!

Незабутні емоції

Подаруйте рідній людині те, що приведе його в захват: стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі, гру в пінбол, похід в тир або гонки на картингах.

Матеріальний подарунок для душі

Ви напевно знаєте про захоплення дорогої вам людини, тому для вас не буде складністю вибрати йому приємний подарунок. Наприклад, рибалці можна подарувати новенький спінінг, любителю комп'ютерних ігор - нову гру, меломану - навушники тощо.

І потрібно, і приємно

Сертифікат в салон краси, барбершоп, улюблений магазин парфумерії, косметики або одягу - саме воно!

Марія Мельник склала топ подарунків на День захисників і захисниць України (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Подарунок подарунком, але не забувайте про красиву упаковку! Адже момент розпакування приносить величезне задоволення! Ну, і головне - увага - це вже найбільший подарунок", - додала Марія.

Ловіть також п'ять цікавих палаців для осінньої подорожі Україною.

Читайте LITE в Google News
День защитника Украины