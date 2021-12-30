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Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 20:01
Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото) Бант потрібен в 2022 році (фото :instagram.com/justinemarjan)
Автор: Тетяна Турчанікова

На дворі зима, всі кутаються в шарфи і гріються в шапках... Яке там укладання для волосся?! Але дизайнери нагадують: настане весна! Тож саме час придивитися до яскравих аксесуарів, що в 2022 стануть справжніми хітами!

Які тренди в укладанні волосся в новому році будуть в топах, стало відомо ще на модних показах весна-літо 2022: естетика 90-х, безліч аксесуарів і яскравих фішок.

Саме на прикраси варто звернути особливо пильну увагу, впевнені cosmopolitan.com.

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)Без прикрас в 2022 – нікуди! (фото: instagram.com/justinemarjan)

Топ-5 аксесуарів, які в 2022 будуть на піку популярності

  • Монохромні заколки

Укладання сезону: трохи розпатланий пучок волосся, а зверху – безліч монохромних шпильок. Яскраво і стильно, до речі, аксесуари не обов'язково повинні перегукуватися за кольором з одягом.

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)

Яскраво (фото: instagram.com/justinemarjan)

  • Прикраси у вигляді перлини

До літа і відпустки ще далеко, але морська естетика почне вабити вже з березня. Золоті черепашки з перлиною всередині, на показах таку прикрасу використовували і на довгому, і на короткому волоссі, з зачіскою і без.

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)

Перли (фото: instagram.com/bumbleandbumble)

  • Бант для волосся

Особливо вітаються білі банти-резинки, банти з флористичним дизайном, а також аксесуари пастельного забарвлення, такі і зовсім обіцяють миготіти навесні-влітку і тут, і там. Якщо бант впишеться в ваш стиль, то, вважайте, ви вже в тренді.

  • Шпильки з кристалами

Ще один тренд: моделі на показах носили такі аксесуари разом з тугим низьким пучком. Масивними шпильками з кристалами дизайнери пропонують заколювати волосся набік. Так, вам не здалося, мода на косий проділ теж повернеться.

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)

Кристали (фото: instagram.com/tomfordbeauty)

  • Бісер і намиста

Ностальгія по 90-му проявиться у вигляді безлічі різнокольорових кісок і бісеру з намистом у волоссі, а ще – в завзятих французьких завитках. Насолоджуємося!

Топ-5: шпильки, намиста, банти та інші аксесуари для волосся, які стануть хітами в 2022 (фото)Ностальгія за 90-м (фото: instagram.com/jeremyscott)

Раніше стиліст показала наймодніші сумки на 2022 рік.

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