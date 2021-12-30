Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Без украшений в 2022 – никуда! (фото: instagram.com/justinemarjan)

Топ-5 аксессуаров, которые в 2022 будут на пике популярности

Монохромные заколки

Укладка сезона: немного растрепанный пучок волос, а сверху – множество монохромных заколок. Ярко и стильно, кстати, аксессуары не обязательно должны перекликаться по цвету с одеждой.

Ярко (фото: instagram.com/justinemarjan)

Украшения в виде жемчужины

До лета и отпуска еще далеко, но морская эстетика начнет манить уже с марта. Золотые ракушки с жемчужиной внутри, на показах такое украшение использовали и на длинных, и на коротких волосах, с прической и без.

Жемчуг (фото: instagram.com/bumbleandbumble)

Бант для волос

Особенно приветствуются белые банты-резинки, банты с флористическим дизайном, а также аксессуары простой пастельной расцветки, такие и вовсе обещают мелькать весной-летом и тут, и там. Если бант впишется в ваш стиль, то, считайте, вы уже в тренде.

Заколки с кристаллами

Еще один тренд: модели на показах носили такие аксессуары вместе с тугим низким пучком. Массивными заколками с кристаллами дизайнеры предлагают закалывать волосы набок. Да, вам не показалось, мода на косой пробор тоже вернется.

Кристаллы (фото: instagram.com/tomfordbeauty)

Бисер и бусы

Ностальгия по 90-м проявится в виде множества разноцветных косичек и бисера с бусами в волосах, а еще - в задорных французских завитках. Наслаждаемся!

Ностальгия по 90-м (фото: instagram.com/jeremyscott)