Топ-7 простых шагов, которые помогут ускорить метаболизм

1. Придерживайтесь режима. Наш организм очень умный механизм, который запрограммирован есть в определённое время. Следовательно, он расходует энергию, полученную с пищей, до конца, т.к. уверен, что скоро будет новый приход. Но если мы питаемся как попало, то организм будет запасать энергию, т.к. не знает, когда его покормят в следующий раз.

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2. Пейте воду, больше воды! Когда организму не хватает жидкости, он тратит меньше калорий, т.к. пытается восполнить запасы воды, а не сжигает жиры.

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3. Занимайтесь физически. Любая активность: ходьба, бег, танцы, силовые тренировки ускоряют обмен веществ и топят жирок.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Просыпайтесь раньше. Утренний свет регулирует биологические процессы, которые связаны со сменой дня и ночи, а как результат контролирует расход энергии.

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5. Не хватайте куски между приемами пищи. Если вы постоянно кусочничаете, то организм не тратит энергию и не сжигает жир.

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6. Ешьте чистые продукты, не переработанные, без добавок, усилителей вкуса и т.д. Никаких колбас, сосисок, покупных пельмешек. Хочется колбасы – запеките мясо. Хочется сладкого к чаю – испеките ПП шарлотку. Следите, чтоб с едой вы получали все необходимые нутриенты.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Контролируйте стресс. Негативные эмоции заставляют щитовидную железу замедлять обмен веществ, в результате получаем лишний вес.