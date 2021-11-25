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Топ-7 простих кроків, які допоможуть прискорити метаболізм

Автор: Марина Настевич

Хочете знизити вагу, поправити здоров'я? Перше, з чого треба починати, крім бажання, – розігнати метаболізм.

Нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала у своєму Instagram легкі, але дієві поради, як прискорити обмін речовин.

1. Дотримуйтеся режиму. Наш організм дуже розумний механізм, який запрограмований їсти в певний час. Отже, він витрачає енергію, отриману з їжею, до кінця, тому що впевнений, що скоро буде новий прихід. Але якщо ми харчуємося як попало, то організм буде запасати енергію, тому що не знає, коли його погодують наступного разу.

2. Пийте воду, більше води! Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири.

3. Займайтеся фізично. Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Прокидайтеся раніше. Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі, а як результат контролює витрату енергії.

5. Не хапайте шматки між прийомами їжі. Якщо ви постійно щось перехоплюєте, то організм не витрачає енергію і не спалює жир.

6. Їжте чисті продукти, не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, покупних пельмешек. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти.



Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Контролюйте стрес. Негативні емоції змушують щитовидну залозу сповільнювати обмін речовин, в результаті отримуємо зайву вагу.

Раніше дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимку за допомогою всього одного засобу.

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