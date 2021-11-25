Топ-7 простих кроків, які допоможуть прискорити метаболізм

Хочете знизити вагу, поправити здоров'я? Перше, з чого треба починати, крім бажання, – розігнати метаболізм.
Нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала у своєму Instagram легкі, але дієві поради, як прискорити обмін речовин.
1. Дотримуйтеся режиму. Наш організм дуже розумний механізм, який запрограмований їсти в певний час. Отже, він витрачає енергію, отриману з їжею, до кінця, тому що впевнений, що скоро буде новий прихід. Але якщо ми харчуємося як попало, то організм буде запасати енергію, тому що не знає, коли його погодують наступного разу.
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2. Пийте воду, більше води! Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири.
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3. Займайтеся фізично. Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Прокидайтеся раніше. Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі, а як результат контролює витрату енергії.
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5. Не хапайте шматки між прийомами їжі. Якщо ви постійно щось перехоплюєте, то організм не витрачає енергію і не спалює жир.
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6. Їжте чисті продукти, не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, покупних пельмешек. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
7. Контролюйте стрес. Негативні емоції змушують щитовидну залозу сповільнювати обмін речовин, в результаті отримуємо зайву вагу.
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