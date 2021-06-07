UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Топ-8 признаков "маменькиного сыночка"

Автор: Lite

Когда мужчина становится взрослым - он отделяется от родителей и отдает главную роль в своей жизни женщине/своей семье. Но многие мужчины создают семьи, так и не отделившись от своих родителей - т.е. так и не повзрослев.

Как же определить такого мужчину, рассказал психолог Ярослав Самойлов на своей странице в Instagram.

Топ-8 признаков "маменькиного сыночка":

1. Его родители манипулируют М, а он всегда ведется, не может им отказать. Они давят на жалость, вызывают чувство вины и стыда:

"Не приедете? Жаль, кто знает, когда ещё встретимся"
"Можете не встречать, сама попробую найти дорогу и дотащить сумки"

2. Его родители вас постоянно оценивают, проверяют взглядом чистоту жилья/ с оценивающим взглядом слушают, как вы воспитываете своих детей/ не скрывают своего мнения по поводу ваших отношений:

"Может тебе пора сменить работу?"
"Вы что, не кормите детей? Они такие худые"

Такой М либо соглашается с мнением родителей, либо агрессивничает/ссорится с ними, тем самым настраивает их против вас.

3. Он чувствует страх/вину, когда нужно сказать родителям правду (признаться, что хотите переехать/сменить работу/не приехать на праздники). Его страх стать "неудобным" ребенком приводит к некомфортным/ несчастливым отношениям с Ж.

4. Вы живете вместе с родителями.

Быть независимыми взрослыми на чужой территории — НЕвозможно. Если М и Ж живут у родителей — значит они всё ещё "дети". А значит, должны жить по правилам матери/ отца.

В результате:
Ж — не может стать настоящей хозяйкой дома (это место занято матерью),
М — не может быть главным в семье (это роль того, кому принадлежит территория, на которой они живут).


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. У родителей свои планы на сына.

Их идеи/мысли по поводу того, как жить М и его семье подаются под видом заботы, непрошеных советов, поддержки:

"Вам бы лучше жить за городом. Детям понравится и к нам ближе"
"Пора бы вам подумать о втором ребенка"

В результате:

7. Его родители игнорируют договоренности

8. Его родителей невозможно попросить о помощи

Иллюстративное фото (instagram.com/yaroslav_samoylov)

Ранее мы писали, что психолог назвала 8 главных причин мужской измены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отношения