Топ-8 ознак "маминого синочка":

1. Його батьки маніпулюють Ч, а він завжди ведеться, не може їм відмовити. Вони тиснуть на жалість, викликають почуття провини і сорому:

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"Не приїдете? Шкода, хто знає, коли ще зустрінемося"

"Можете не зустрічати, сама спробую знайти дорогу і дотягнути сумки"

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2. Його батьки вас постійно оцінюють, перевіряють поглядом чистоту житла/з оцінюючим поглядом слухають, як ви виховуєте своїх дітей/не приховують своєї думки з приводу ваших відносин:

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"Може тобі пора змінити роботу?"

"Ви що, не годуєте дітей? Вони такі худі"

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Такий Ч або погоджується з думкою батьків, або стає агресивним/свариться з ними, тим самим налаштовує їх проти вас.

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3. Він відчуває страх/провину, коли потрібно сказати батькам правду (зізнатися, що хочете переїхати/змінити роботу/не приїхати на свята). Його страх стати" незручною" дитиною призводить до некомфортних/нещасливих відносин з жінкою.

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4. Ви живете разом з батьками.

Бути незалежними дорослими на чужій території — неможливо. Якщо Ч і Ж живуть у батьків - значить вони все ще "діти". А значить, повинні жити за правилами матері/батька.

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В результаті:

Ж - не може стати справжньою господинею будинку (це місце зайнято матір'ю),

Ч - -не може бути головним в сім'ї (це роль того, кому належить територія, на якій вони живуть).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. У батьків свої плани на сина.

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Їх ідеї/думки з приводу того, як жити Ч і його сім'ї подаються під виглядом турботи, непрошених порад, підтримки:

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"Вам би краще жити за містом. Дітям сподобається і до нас ближче"

"Пора б вам подумати про другу дитину"

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В результаті:

7. Його батьки ігнорують домовленості

8. Його батьків неможливо попросити про допомогу

Ілюстративне фото (instagram.com/yaroslav_samoylov)