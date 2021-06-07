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Діти

Топ-8 ознак "маминого синочка"

Автор: Lite

Коли чоловік стає дорослим - він відділяється від батьків і віддає головну роль у своєму житті жінці/своїй родині. Але багато чоловіків створюють сім'ї, так і не відокремившись від своїх батьків - тобто так і не подорослішавши.

Як же визначити такого чоловіка, розповів психолог Ярослав Самойлов на своїй сторінці в Instagram.

Топ-8 ознак "маминого синочка":

1. Його батьки маніпулюють Ч, а він завжди ведеться, не може їм відмовити. Вони тиснуть на жалість, викликають почуття провини і сорому:

"Не приїдете? Шкода, хто знає, коли ще зустрінемося"
"Можете не зустрічати, сама спробую знайти дорогу і дотягнути сумки"

2. Його батьки вас постійно оцінюють, перевіряють поглядом чистоту житла/з оцінюючим поглядом слухають, як ви виховуєте своїх дітей/не приховують своєї думки з приводу ваших відносин:

"Може тобі пора змінити роботу?"
"Ви що, не годуєте дітей? Вони такі худі"

Такий Ч або погоджується з думкою батьків, або стає агресивним/свариться з ними, тим самим налаштовує їх проти вас.

3. Він відчуває страх/провину, коли потрібно сказати батькам правду (зізнатися, що хочете переїхати/змінити роботу/не приїхати на свята). Його страх стати" незручною" дитиною призводить до некомфортних/нещасливих відносин з жінкою.

4. Ви живете разом з батьками.

Бути незалежними дорослими на чужій території — неможливо. Якщо Ч і Ж живуть у батьків - значить вони все ще "діти". А значить, повинні жити за правилами матері/батька.

В результаті:
Ж - не може стати справжньою господинею будинку (це місце зайнято матір'ю),
Ч - -не може бути головним в сім'ї (це роль того, кому належить територія, на якій вони живуть).


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. У батьків свої плани на сина.

Їх ідеї/думки з приводу того, як жити Ч і його сім'ї подаються під виглядом турботи, непрошених порад, підтримки:

"Вам би краще жити за містом. Дітям сподобається і до нас ближче"
"Пора б вам подумати про другу дитину"

В результаті:

7. Його батьки ігнорують домовленості

8. Його батьків неможливо попросити про допомогу

Ілюстративне фото (instagram.com/yaroslav_samoylov)

Раніше ми писали, що психолог назвала 8 головних причин чоловічої зради.

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