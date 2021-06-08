Топ-9 шагов к здоровью и энергии

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, вам достаточно изменить ваши пищевые привычки и способ мышления. С чего же начать?
Нутрициолог Анна Елькина предложила пошаговый план восстановления вашего здоровья на странице в Instagram.
1. НАЙТИ ВРЕМЯ НА СЕБЯ
Мы знаем, что надо спать до 23, пить воду, хорошо завтракать и легко ужинать, только где взять на это время и силы? А что, если миллион дел - семья, работа.... Как отдыхать, заботиться о себе и оставаться в ресурсе? С ответов на эти вопросы и надо начинать.
2. СБАЛАНСИРОВАТЬ РАЦИОН
Правильное питание не равно здоровое и сбалансированное. Важно подобрать рацион с учетом вашего самочувствия и целей. Знаете ли вы, что такое действительно полезные белки, жиры и углеводы? Почему стоит убрать подсолнечное масло и на каком масле можно жарить? Сколько фруктов есть именно вам и стоит ли ужинать кефиром?
3. ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ ПРОДУКТЫ
Выбирать научились. Теперь важно разобраться как их готовить: вкусно, полезно, быстро и получить максимум витаминов, улучшить состояние кожи, волос, ногтей, запустить процессы очищения организма. Можно ли запекать в фольге? При какой температуре безопасно готовить? Какую сковороду использовать?
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. СОСТАВЛЯЕМ РАЦИОН
Как позавтракать так, чтобы сытости хватило до обеда? Чем заменить сладкое на полезном рационе? Сколько раз в день есть овощи и какие? Как сочетать продукты и распределять в течении дня?
5. СОН
Уф, с едой все наладили. Следующий шаг - что лишает вас энергии. Как наладить сон и просыпаться бодрой. Избавиться от раздражительности и перепадов настроения. Управлять своим состоянием энергии и легко достигать целей.
6. ЗДОРОВЫЙ ЖКТ
Важно наладить здоровье пищеварения, избавиться от запоров, вздутий, плохого усвоения пищи - это даст легкость после еды, почистит организм от вредных бактерий, уйдет отечность и целлюлит.
7. ПОДДЕРЖКА ТЕЛА ПРИ СТРЕССЕ
Каждый из нас ежедневно испытывает стресс: проспали, попали в пробку, порвали колготы, поток информации из СМИ и соц сетей. Важно поддерживать нервную систему и забыть о нездоровом и уставшем виде, проблемах со сном. Обрести ясный ум и позитивное настроение. Поможет питание, чаи, травы, работа с нейромедиаторами.
8. ВОДА
9. ДЕТОКС
Ранее мы писали, что нутрициолог предложила пошаговый план, как перестать заедать усталость и стресс.