Топ-9 кроків до здоров'я та енергії

Топ-9 кроків до здоров'я:

1. ЗНАЙТИ ЧАС НА СЕБЕ



Ми знаємо, що треба лягати спати до 23, пити воду, добре снідати і легко вечеряти, тільки де взяти на це час і сили? А що, якщо мільйон справ - сім'я, робота.... Як відпочивати, піклуватися про себе і залишатися в ресурсі? З відповідей на ці питання і потрібно починати.



2. ЗБАЛАНСУВАТИ РАЦІОН



Правильне харчування не дорівнює здорове і збалансоване. Важливо підібрати раціон з урахуванням вашого самопочуття і цілей. Чи знаєте ви, що таке дійсно корисні білки, жири і вуглеводи? Чому варто прибрати соняшникову олію і на якому маслі можна смажити? Скільки фруктів їсти саме вам і чи варто вечеряти кефіром?



3. ПРАВИЛЬНО ГОТУВАТИ ПРОДУКТИ



Вибирати навчилися. Тепер важливо розібратися як їх готувати: смачно, корисно, швидко і отримати максимум вітамінів, поліпшити стан шкіри, волосся, нігтів, запустити процеси очищення організму. Чи можна запікати у фользі? При якій температурі безпечно готувати? Яку сковороду використовувати?





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. СКЛАДАЄМО РАЦІОН



Як поснідати так, щоб ситості вистачило до обіду? Чим замінити солодке на корисному раціоні? Скільки разів на день їсти овочі і які? Як поєднувати продукти і розподіляти протягом дня?



5. СОН



Уф, з їжею все налагодили. Наступний крок - що позбавляє вас енергії. Як налагодити сон і прокидатися бадьорою. Позбутися від дратівливості і перепадів настрою. Управляти своїм станом енергії і легко досягати цілей.



6. ЗДОРОВИЙ ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ



Важливо налагодити здоров'я травлення, позбутися від запорів, здуття, поганого засвоєння їжі - це дасть легкість після їжі, почистить організм від шкідливих бактерій, піде набряклість і целюліт.



7. ПІДТРИМКА ТІЛА ПРИ СТРЕСІ



Кожен з нас щодня відчуває стрес: проспали, потрапили в пробку, порвали колготи, потік інформації зі ЗМІ та соц мереж. Важливо підтримувати нервову систему і забути про нездоровий і втомлений вигляд, проблеми зі сном. Знайти ясний розум і позитивний настрій. Допоможе харчування, чаї, трави, робота з нейромедіаторами.



8. ВОДА

9. ДЕТОКС

Ілюстративне фото (instagram.com/ann_elkina)