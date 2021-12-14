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Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

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Вторник 14 декабря 2021 10:01
Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год Какие ногти сделать (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Люди вовсю суетятся, готовят подарки, наряжают елки. Чувствуется уже запах праздника, хочется больше блеска, сверкания во всем. Даже в маникюре.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram показала самые яркие идеи для трендового маникюра на Новый год.

Какой маникюр сделать на Новый год

  • Серебро и золото, больше блеска!

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

  • Стразы и россыпь камней.

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

  • Бежевые, серые оттенки и даже черный лак, вместе с блестками.

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

  • Мрамор и снежинки на белом фоне.

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

  • Яркая геометрия.

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

  • 50 оттенков елочки и морская тематика.

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год

Какой маникюр сделать на Новый год (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

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