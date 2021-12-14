Топ ярких идей: стилист показала самый трендовый маникюр на Новый год
Какие ногти сделать (фото: instagram.com/hoskelsa)
Люди вовсю суетятся, готовят подарки, наряжают елки. Чувствуется уже запах праздника, хочется больше блеска, сверкания во всем. Даже в маникюре.
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram показала самые яркие идеи для трендового маникюра на Новый год.
Какой маникюр сделать на Новый год
- Серебро и золото, больше блеска!
- Стразы и россыпь камней.
- Бежевые, серые оттенки и даже черный лак, вместе с блестками.
- Мрамор и снежинки на белом фоне.
- Яркая геометрия.
- 50 оттенков елочки и морская тематика.
Какой маникюр сделать на Новый год (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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