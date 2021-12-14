Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік
Які нігті зробити (фото: instagram.com/hoskelsa)
Люди щосили метушаться, готують подарунки, наряджають вже ялинки. Відчувається запах свята, хочеться більше блиску у всьому. Навіть в манікюрі.
Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram показала найяскравіші ідеї для трендового манікюру на Новий рік.
Який манікюр зробити на Новий рік
- Срібло і золото, більше блиску!
- Стрази і розсип каменів.
- Бежеві, сірі відтінки і навіть чорний лак, разом з блискітками.
- Мармур і сніжинки на білому тлі.
- Яскрава геометрія.
- 50 відтінків ялинки і морська тематика.
Який манікюр зробити на Новий рік (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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