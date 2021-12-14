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Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

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Вівторок 14 грудня 2021 10:01
Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік Які нігті зробити (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Люди щосили метушаться, готують подарунки, наряджають вже ялинки. Відчувається запах свята, хочеться більше блиску у всьому. Навіть в манікюрі.

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram показала найяскравіші ідеї для трендового манікюру на Новий рік.

Який манікюр зробити на Новий рік

  • Срібло і золото, більше блиску!

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

  • Стрази і розсип каменів.

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

  • Бежеві, сірі відтінки і навіть чорний лак, разом з блискітками.

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

  • Мармур і сніжинки на білому тлі.

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

  • Яскрава геометрія.

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

  • 50 відтінків ялинки і морська тематика.

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

Топ яскравих ідей: стиліст показала найтрендовіший манікюр на Новий рік

Який манікюр зробити на Новий рік (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

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