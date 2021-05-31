Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021
Якщо ваша колекція хусток в цьому сезоні ще не поповнилася новими екземплярами, то потрібно виправити це прикре непорозуміння!
Тим більше що хустку тепер можна носити не тільки у вигляді аксесуара на голову, а ще й на нозі і навіть замість топа.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.
"Я не вмію носити ці ваші хустки-каре", - це не відмовка. Влітку вони будуть в тренді, так що варто навчитися, як застосувати хустку в своєму гардеробі.
Шпаргалка, як за допомогою хустки не перетворитися в ковбоя, бандита або Оленку, а стати найстильнішою левицею в офісі, змайструвати 1001 лук для відпустки і не робити укладку, коли часу в обріз.
Як носити хустку влітку 2021
- Як бандану
- На шиї
- Замість пояса
- Замість топа
- На нозі
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На руці
- На волоссі
Хустка стала багатофункціональною (фото: instagram.com/ya_zoya)
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