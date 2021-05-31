Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021

Якщо ваша колекція хусток в цьому сезоні ще не поповнилася новими екземплярами, то потрібно виправити це прикре непорозуміння!

Тим більше що хустку тепер можна носити не тільки у вигляді аксесуара на голову, а ще й на нозі і навіть замість топа.