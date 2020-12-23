Я тратила все бабки и ничего не ела: украинка с самыми большими скулами в мире наколола их сама

Украинка Анастасия Покрищук - обладательница самых больших скул в мире. Наколола она себе их сама с помощью филеров, которые обычно колются в губы для увеличения их объема. Настя - киевлянка, она училась в школе на Прорезной, потом поступила в университет им. Т. Шевченко. Там она отучилась 6 лет, закончила магистратуру на факультете "Психология".

По специальности Покрищук проработала не очень долгое время, потом жизнь вынудила пойти ее работать продавцом парфюмерии. Девушка успела поработать, и в DutyFree и в известном киевском ТЦ. Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Я очень быстро всегда увольнялась, я чувствовала себя ужасно, мне так это не нравилось. Я работала продавцом в трех местах", - рассказала украинка.

С этого времени все и началось, она увлеклась соцсетью Instagram. Выкладывала туда фотографии в разных ракурсах. Кстати, сейчас у Насти около четверти миллиона подписчиков, благодаря ее неординарной внешности. Девушку начали узнавать на улицах полтора года назад. В соцсети она взяла себе никнейм Just Queen.

"Мне очень приятно, что ко мне подходят на улицах", - рассказала Анастасия.

Украинка рассказала, что ей не нравилась ее внешность: маленькие губы, большой нос. Она начала ходить к косметологу и пытаться изменить то, что ее не устраивало. В прошлом году она самостоятельно начала колоть филеры себе в лицо.

Сейчас блогер очень довольна своим лицом, хотя вспоминает, что первый укол было сделать очень страшно, а потом все пошло "как по маслу".

"Я кайфую от себя. Я смотрю в зеркало и себе нравлюсь", - сказала Анастасия.

Украинка с самыми большими скулами в мире рассказала о своей трансформации

Как мы ранее писали, украинка стала обладательницей самых больших скул в мире.