Не тратьте время на конфликты: гороскоп для всех женщин с 11 по 17 января

Гороскоп говорит о том, что вторая неделя января станет очень активным периодом. Нужно втягиваться в рабочий график, придется сдерживать излишнюю эмоциональность, которую будут провоцировать планеты и постараться избегать серьезных ссор и конфликтов.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 11 по 17 января, и кому звезды сулят удачу во всех начинаниях и делах. Об этом сообщает SlovoFraza.

Женщина-Овен

Начните неделю с работы с бумагами, освободите вторую половину недели для активного развития и своих собственных идей. Вам понадобится умение направлять энергию в сторону решения насущных вопросов и при этом не тратить время на конфликты.

Женщина-Телец

Отложите все другие аспекты вашей жизни немного в сторону и настраивайтесь на деловое настроение. Звезды сулят вам много эмоций и успех, и сопровождать вас во всем должен позитив, иначе ничего не получится.

Женщина-Близнецы

Избегайте агрессивно настроенных людей, иначе вам грозит быть втянутыми в конфликты и разборки. Они отнимут не только время, но и вашу удачу. Неделя будет напряженной и стоит прислушаться к интуиции, чтобы обойти стороной все проблемы и неприятности.

Женщина-Рак

Будьте готовы к тому, что вас начнут проверять на прочность и стрессоустойчивость. Неделя будет сложной, и, чтобы притянуть удачу, придется очень постараться. Понадобится умение контролировать эмоции и не пропускать через себя чужие переживания.

Женщина-Лев

Начните неделю с позитивного настроя, чтобы отогнать беды и проблемы. Вас ожидают с 11 по 17 января мелкие неприятности и вам нужно сохранять гармонию, чтобы не стать заложницами дурного настроения. Ваши позитивные настройки настроят на успех и помогут вовремя свернуть с пути, который ведет в тупик.

Женщина-Дева

Будьте готовы к тому, что в семье могут возникнуть неурядицы. Возможно, причиной станет какой-то конфликт в паре, который в прошлом не был решен. Неделя пройдет в позитивном ключе, особенно если нацелиться не на выяснение отношений, а на поиск компромиссов, которые уберегут от скандала.

Женщина-Весы

Планеты и звезды дадут возможность не только включиться в работу, но и осуществить все запланированное. Этот период подойдет для воплощения в жизнь самых смелых идей, которые заложат фундамент будущих побед. Ближе к выходным стоит переключиться на личную жизнь.

Женщина-Скорпион

Начало недели посвятите решению вопросов, связанных с финансами. С понедельника по среду звезды вам сулят улучшение материального положения. Во второй половине недели займитесь активным отдыхом и наладьте отношения со своими близкими.

Женщина-Стрелец

В ближайшие дни на высоте будет умственная работа и этот период идеально подходит для обучения, повышения своей квалификации и карьерного роста. Астрологи советуют не упускать хорошие возможности, обращать внимание на знаки судьбы – это поможет вам открыть дверь в счастливое будущее.

Женщина-Козерог

Вас ожидают приятные известия и успехи в карьере и первую половину недели нужно посвятить своей работе. Все отношения с другими людьми, в том числе и романтические, начинайте развивать с вечера четверга. Это будет идеальное время для поиска любви, новых знакомств и обретения гармонии в семье.

Женщина-Водолей

Чтобы быстро справиться со всеми проблемами, вам понадобиться источник вдохновения. Ближайшая неделя станет удачной для активной творческой работы, нововведений, романтических прогулок, свиданий. Активность и позитивное настроение помогут привлечь перемены.

Женщина-Рыбы

Начните неделю с хорошего настроения, оно поможет настроиться на успех и избавит от страха сделать шаг в неизвестность. Неделя пройдет успешно для всех, кто верит в себя и не боится давать отпор манипуляторам. Особенная удача ждет Рыб в личной жизни.

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