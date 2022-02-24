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Тревожный чемоданчик: что в нем должно быть – список необходимых вещей

Автор: Татьяна Турчаникова

В Украине ввели военное положение. Министерство внутренних дел на данный момент советует украинцам оставаться дома – до оповещения сирены.

Но наготове важно держать "тревожный чемодан". Специалисты советуют использовать для этого удобный рюкзак, а не чемодан на колесах, который будет только тормозить передвижение.

Что должно быть в этом чемоданчике: список вещей первой необходимости, которые важно держать наготове в случае срочной эвакуации.

  • Деньги: наличные, карты.
  • Документы: внутренние / биометрические паспорта, ИНН, военный билет, документы на недвижимость.
  • Навигация: бумажная карта Украины, компас; часы.
  • Связь: мобильные телефоны, приемники, рации, элементы питания (аккумулятор / пауэрбанк), зарядка; шнур; сим-карты разных операторов связи.
  • Фонарики, зажигалки, спички, батарейки, свечи; свисток; очки; газовая горелка, баллон газовый маленький, чашка стальная.
  • Нож, топор, сигнальные средства; пакеты для мусора, скотч, презевативы (пригодятся для защиты от влаги, остановки крови, переноски воды etc);
  • Блокнот и карандаш, ручка; иголка с ниткой; фонарик.
  • Средства гигиены: зубные щетка / паста, мыло, салфетки / туалетная бумага, средства интимной гигиены, бритва, маникюрный набор, полотенце, желательно сложить все в водостойкий органайзер.

Собрать нужно самое главное, что пригодится на первое время для всей семьи (фото: pexels.com)

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Немного юмора: не забываем о питомцах

  • Одежда: нижнее белье / носки, спортивный костюм / теплые штаны и запасные штаны / кофты / шапки / перчатки / шарф; удобная пара обуви, внимание: нужны практичные и комфортные вещи.
  • Аптечка в полном сборе (от бинтов и пластыря, ваты и йода до жаропонижающих и болеутоляющих; средства для желудка; сердечные; жгут; индивидуальные лекарства, которые принимаете, с описанием способа применения и дозы; фамилии и номера телефонов ваших врачей).
  • Еда: запас на 2-3 дня, подойдет все, что не нужно готовить и что долго не портится, от сухофруктов, шоколада и сухого печенья до мясных / рыбных консервов; вода на 1-3 дня. Если есть место - крупа и макароны;
  • Также хорошо подготовить каремат и спальник зимний, палатку двухместную.

Смотрите на карту бомбоубежищ по Украине: где прятаться в случае атаки.

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