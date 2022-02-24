Тревожный чемоданчик: что в нем должно быть – список необходимых вещей

Одежда: нижнее белье / носки, спортивный костюм / теплые штаны и запасные штаны / кофты / шапки / перчатки / шарф; удобная пара обуви, внимание: нужны практичные и комфортные вещи.
Аптечка в полном сборе (от бинтов и пластыря, ваты и йода до жаропонижающих и болеутоляющих; средства для желудка; сердечные; жгут; индивидуальные лекарства, которые принимаете, с описанием способа применения и дозы; фамилии и номера телефонов ваших врачей).
Еда: запас на 2-3 дня, подойдет все, что не нужно готовить и что долго не портится, от сухофруктов, шоколада и сухого печенья до мясных / рыбных консервов; вода на 1-3 дня. Если есть место - крупа и макароны;
Также хорошо подготовить каремат и спальник зимний, палатку двухместную.