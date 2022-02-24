Тривожний чемоданчик: що в ньому має бути – список необхідних речей

Ніж, сокира, сигнальні засоби; пакети для сміття, скотч, презевативи (знадобляться для захисту від вологи, зупинки крові, перенесення води etc);
Блокнот і олівець, ручка; голка з ниткою; ліхтарик.
Засоби гігієни: зубні щітка / паста, мило, серветки / туалетний папір, засоби інтимної гігієни, бритва, манікюрний набір, рушник, бажано скласти все в водостійкий органайзер.
Зібрати потрібно найголовніше, що стане в нагоді на перший час для всієї родини (фото: pexels.com)
Одяг: нижня білизна / шкарпетки, спортивний костюм / теплі штани і запасні штани / кофти / шапки / рукавички / шарф; зручна пара взуття, увага: потрібні практичні і комфортні речі.
Аптечка в повному зборі (від бинтів і пластиру, вати і йоду до жарознижуючих і болезаспокійливих; засоби для шлунка; серцеві; джгут; індивідуальні ліки, які приймаєте, з описом способу застосування та дози; прізвища та номери телефонів ваших лікарів).
Їжа: запас на 2-3 дні, підійде все, що не потрібно готувати і що довго не псується, від сухофруктів, шоколаду і сухого печива до м'ясних / рибних консервів; вода на 1-3 дні. Якщо є місце – крупа і макарони;
Також добре підготувати каремат і спальник зимовий, намет двомісну.