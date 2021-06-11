Три главных угрозы: эксперт рассказала, к чему могут привести солярии

Вы тоже думали, что любовь к искусственному загару из солярия остались в "нулевых"? Нет, оказывается, студии загара успешно существуют до сих пор - и люди ходят в них добровольно.
Тем не менее, солярий - опасен, и это далеко не территория красоты и здоровья.
Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда бьюти-экспертов.
УФ-излучение бывает нескольких видов: UVA, UVB и UVC. В центре внимания первые два типа - именно они вызывают ожоги, эритему, фотостарение и рак кожи.
В лампах для современных соляриев используются разные сочетания UVB и UVA излучения. Но есть и такие, в которых используется в большей степени UVA-излучение, которое обеспечивает наиболее быстрое потемнение кожи без ожогов.
При этом излучение в солярии в 10 раз интенсивнее, чем естественное. 20-минутное пребывание в солярии под лампами равносильно нескольким часам под палящим солнцем без защиты.
Про вред соляриев сказано много. Да, он может вызывать рак кожи. По данным ВОЗ (2014 год), каждый год в результате использования соляриев в Австралии, США и Европе 10 000 человек заболевают меланомой и 450 000 тысяч человек заболевают другими видами рака кожи (плоскоклеточный и базально-клеточный). Среди других последствий для здоровья - это возникновение катаракты, ослабление иммунной защиты и раннее старение кожи.
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Оказывается, в 2021 еще есть студии искусственного загара (фото: pexels.com)
Если обобщить всю информацию, то вывод напрашивается один: никакой пользы в соляриях нет. Одни минусы и серьезные последствия.
Раньше нутрициолог рассказала, как спастись от гиперпигментации.