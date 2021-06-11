Три главных угрозы: эксперт рассказала, к чему могут привести солярии

УФ-излучение бывает нескольких видов: UVA, UVB и UVC. В центре внимания первые два типа - именно они вызывают ожоги, эритему, фотостарение и рак кожи.

В лампах для современных соляриев используются разные сочетания UVB и UVA излучения. Но есть и такие, в которых используется в большей степени UVA-излучение, которое обеспечивает наиболее быстрое потемнение кожи без ожогов.

При этом излучение в солярии в 10 раз интенсивнее, чем естественное. 20-минутное пребывание в солярии под лампами равносильно нескольким часам под палящим солнцем без защиты.

Про вред соляриев сказано много. Да, он может вызывать рак кожи. По данным ВОЗ (2014 год), каждый год в результате использования соляриев в Австралии, США и Европе 10 000 человек заболевают меланомой и 450 000 тысяч человек заболевают другими видами рака кожи (плоскоклеточный и базально-клеточный). Среди других последствий для здоровья - это возникновение катаракты, ослабление иммунной защиты и раннее старение кожи.

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На данный момент в двух странах мира, Австралии и Бразилии, солярии официально запрещены. В апреле этого года американские ученые сделали предложение запретить солярии для подростков. По их данным, запрещение посещения соляриев предотвратит в среднем 15 000 случаев меланомы среди 17 миллионов подростков.

Каждый, кто ходит в солярий, должен отдавать себе отчет в том, что он подвергает себя риску возникновения рака и раннему фотостарению. И отговорки в виде "подготовить кожу к отпуску", "подсушить воспаления" или "получить витамин D" не имеют под собой никаких оснований.

Состояние акне солярий не улучшает, загар маскирует только воспаления, но не лечит. Витамин D синтезируется под воздействием UVB-излучения, в то время как в солярии используются лампы в основном с UVA-излучением.

Если обобщить всю информацию, то вывод напрашивается один: никакой пользы в соляриях нет. Одни минусы и серьезные последствия.