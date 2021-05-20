Триумфальное возвращение: стилист рассказала, какие балетки выбрать на лето 2021

Обувь на плоском ходу будет особенно актуальной этим летом. А балетки, которые пару сезонов считались антитрендом, наконец, вышли "из опалы".

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Мишаева.

Этим летом с триумфом вернулись к нам балетки. Несколько лет они считались антитрендом, но сейчас эта обувь - в лидерах среди модных трендов.

На самом деле, весенне-летнюю коллекцию Dior года Мария Грация Кьюри посвятила балетному костюму, не забыв, конечно, про соответствующую обувь. Но не все так просто, не каждую пару балеток можно назвать модной, важно новое прочтение.

Главное - это актуальная форма балеток:

- Округлые и при этом чуть-чуть вытянутые формы носа.

- Вытянутые и обрезанные носы.

- Вытянутые и слегка заостренные носы.

Важно - балетки должны быть из мягкой кожи или замша, можно и с утягивающей по краю резинкой, с завязками, с цепями.

Подошва может быть любая: и жесткая, и мягкая.

Какие балетки выбрать на лето 2021

Бантики-завязочки - это хорошо.

Цепочки приветствуются.



От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Можно с утягивающими резинками.

Балетки - больше не антитренд (фото: instagram.com/anna_mishaevna)