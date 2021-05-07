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Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 11:05
Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021 Какую обувь без каблука выбрать на лето (фото: instagram.com/jimmychoo)
Автор: Татьяна Турчаникова

Жаркий сезон 2021 не ограничивает ни любителей каблуков, ни тех, кто предпочитает обувь на плоском ходу - и то, и другое будут актуальными.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Аня Рыбкина.

"Если честно, я уж и не знаю, что в этом сезоне противопоказано. Носить можно все, что вам удобно и комфортно. Определенно, есть откровенно устаревшие модели, но они, как правило, ни в какие времена не отличались красотой и изяществом", - рассказала стилистка.

Какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Мюли - классика, если нужно отправиться на более-менее серьезную встречу или заехать в офис.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Домашние тапочки и все, что их напоминает, обуваем смело, тренд - значит, тренд.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Обувь со шнурками, завязочками и всяческими плетениями.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Балетки снова вернулись, кто скучал?

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Модель балеток, которая особенно актуальна.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Городские шлепанцы, удобно и стильно.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

  • Лоферы и мягкие мокасины носят в этом сезоне как с носками, так и без носков.

Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021

Какую обувь на плоском ходу выбрать для лета 2021 (фото примеров: instagram.com/stylebox_page)

Напомним, стилист показала, какие приемы в одежде сильно дешевят образ - не стоит так делать.

Также не пропустите: стилист рассказала, какую бижутерию выбрать в 2021 - это точно лучше, чем устаревшая ювелирка.

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