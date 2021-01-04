Тропическое лето и контрастная зима: прогноз погоды на 2021 год от народного синоптика

Погода в Украине в 2021 году будет более влажной и контрастной по температуре. При этом синоптическое лето может наступить уже в середине мая. Однако оно и закончиться раньше, чем в прошлом году - со второй декады сентября начнутся дожди и похолодает. А закончится год суровыми морозами в декабре.

Такой прогноз на 2021 год дал самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань в комментарии "Сегодня".

По данным специалиста, зима в Украине в 2021 году начнется с контрастов. В январе ожидаются и аномальное тепло, и сильные морозы. Первая половина месяца теплая, со снегом, дождями, вторая – морозная с частыми снегопадами. Морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада теплая, но с осадками в виде снега и дождя.

Весна начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде марта ожидается потепление, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом, и лишь ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

В летний период в Украине ожидаются частые дожди, жара. Именно так начнется первая декада июня. Середина месяца – теплая, комфортная, без осадков, окончание месяца теплое и "мокрое". Июль ожидается жарким, но с частыми дождями, грозами, которые смягчат сильную жару. Пик зноя придется на середину месяца. Первая половина августа – знойная, засушливая, во второй половине ослабление жары, небольшие дожди, к концу месяца похолодание.

Осенью 2021 ожидается только одно бабье лето. В сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады возможно 2-3 дня бабьего лета. Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

Первый месяц новой зимы будет суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима, с морозами и снегопадами. Так что снег на Новый год мы увидим, но только через 12 месяцев, в преддверии 2022 года.

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в Украину движется непогода, будет похолодание и мощные ливни со снегом совсем скоро.