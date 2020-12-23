Трусы друга и куча зубных щеток: Евгений Клопотенко показал свою холостяцкую квартиру

Энергичный и харизматичный повар Евгений Клопотенко привык всегда быть в центре внимания. Он в свое время победил на популярном кулинарном шоу МастерШеф и с тех пор его карьера пошла вверх. Сейчас Евгений живет в Киеве и арендует тут жилье. Экскурсию в апартаментах он и провел программе "Невероятная правда о звездах".

Знаменитый кулинар снимает квартиру в столице за 20 тысяч гривен в месяц.

В холостяцком жилье Евгения не сказать, что царит порядок. Например, в прихожей на полу у него огромное количество обуви. Тут также обнаружен и национальный флаг Украины. Он висит на картине при входе в квартиру.

В квартире победителя "МастерШеф" находится большой шкаф, где он хранит свои вещи, а также памятные сувениры. Например, рубашка, в которой он учился в престижной французской кулинарной школе. Ею он хвастается ведущим программы.

Интересно, что в квартире Евгения обнаружился чей-то женский шарф. Кто же у него забыл эту вещь, он не помнит. А вот в ванной у известного повара оказалось огромное количество зубных щеток. Неужели, все они предназначены для разных людей?

В ванной комнате оказался "женский след". Тут журналисты увидели очень много женских принадлежностей: тампоны, зубные щетки, дезодоранты. В спальне у Евгения тоже обнаружился женский крем.

А вот в шкафу спальни среди нижнего белья Евгений показал трусы друга. По его словам, во время футбола они обменялись, но еще не вернули друг другу.

В конце программы Клопотенко признался, что у него есть несколько девушек. Все они приходят к нему и знают о существовании друг друга.

Ну и "святая святых" - кухня. Тут, по словам, хозяина он может готовить и даже спать на полу.

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