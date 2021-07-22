Цибульская рассказала о своем райдере: "розовые коты и два фаллоимитатора"

Оля Цибульская рассказала, как когда-то в своем райдере указала, что ей нужны розовые коты и два фаллоимитатора. Таким образом она решила пошутить, потому что поняла, что организаторы не читают райдеров.

Об этом украинская певица и ведущая рассказала в программе "Утро в большом городе" на ICTV .

"Как-то мы поняли, что организаторы райдеры не читают и мы написали, что мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора", - призналась Цибульская.

Артистка также рассказала, что однажды муж не захотел, чтобы она работала на Новый год и заплатил ей двойную сумму за выступление на корпоративе. Сума вышла примерно в 10 тысяч долларов.

Кроме того, она призналась, что самый дорогой клип в ее карьере был на песню "Дівчинка". За него она отдала почти 20 тысяч долларов.

Оля Цибульская рассказала о своем райдере (видео: YouTube)