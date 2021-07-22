Цибульська розповіла про свій райдер: "рожеві коти і два фалоімітатори"

Оля Цибульська розповіла, як колись у своєму райдері вказала, що їй потрібні рожеві коти і два фалоімітатори. Таким чином вона вирішила пожартувати, бо зрозуміла, що організатори не читають райдерів.

Про це українська співачка та ведуча розповіла в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV .

"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають і ми написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори", - зізналася Цибульська.

Артистка також розповіла, що одного разу чоловік не захотів, щоб вона працювала на Новий рік і заплатив їй подвійну суму за виступ на корпоративі. Сума вийшла приблизно в 10 тисяч доларів.

Крім того, вона зізналася, що найдорожчий кліп в її кар'єрі був на пісню "Дівчинка". За нього вона віддала майже 20 тисяч доларів.

Оля Цибульська розповіла про своєму райдері (відео: YouTube)