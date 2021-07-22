Цибульська розповіла про свій райдер: "рожеві коти і два фалоімітатори"
Оля Цибульська розповіла, як колись у своєму райдері вказала, що їй потрібні рожеві коти і два фалоімітатори. Таким чином вона вирішила пожартувати, бо зрозуміла, що організатори не читають райдерів.
Про це українська співачка та ведуча розповіла в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.
"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають і ми написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори", - зізналася Цибульська.
Артистка також розповіла, що одного разу чоловік не захотів, щоб вона працювала на Новий рік і заплатив їй подвійну суму за виступ на корпоративі. Сума вийшла приблизно в 10 тисяч доларів.
Крім того, вона зізналася, що найдорожчий кліп в її кар'єрі був на пісню "Дівчинка". За нього вона віддала майже 20 тисяч доларів.
Оля Цибульська розповіла про своєму райдері (відео: YouTube)
Нагадаємо, Цибульська відверто висловилася про відносини з DZIDZIO. При цьому вона поставила крапки над "і" в домислах і чутках в мережі про можливий роман між ними.
Співачка розповіла, що познайомилася з DZIDZIO ще коли закінчувала школу. У той час вона збиралася вступати до інституту. Спочатку вона хотіла вибрати медичну спеціальність, але DZIDZIO порадив їй вибрати інший ВИШ, оскільки, вважав, що її покликання сцена.
Раніше Оля Цибульська розповіла про сина, чоловіка і зради.