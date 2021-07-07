Цифровое старение: эксперт рассказала, как синий свет гаджетов отражается на здоровье и красоте

Источником HEV-излучения являются не только смартфоны и искусственное освещение (особенно - люминесцентные лампы), но и солнечный свет. Он состоит из УФ-излучения, видимого (синего) света и инфракрасного излучения. Длина его волны 400-760 нм несет самый высокий уровень энергии из всего видимого излучения и способна достигать глубоких слоев кожи, провоцируя образование свободных радикалов.

Несмотря на то, что синий свет - часть солнечного излучения, но HEV-излучение все больше связывают именно с цифровым старением в связи с активным пользованием гаджетов в последние годы. ⠀

Чем меньше времени вы проводите в телефоне, тем лучше (фото: pexels)

Чем грозит синее излучение

В ходе немногочисленных исследований пока не выявлено влияние HEV-излучения на мутацию ДНК-клеток и развития рака. Чего не скажешь о гиперпигментации . В ряде исследований было выявлено, что синий свет увеличивает проявление пигментации у людей III-IV фототипов.

. В ряде исследований было выявлено, что синий свет увеличивает проявление пигментации у людей III-IV фототипов. Кроме этого, на системном и местном уровне доказано, что синий свет влияет на циркадные ритмы и замедляют выработку гормона мелатонина.

Как известно, мелатонин регулируется дневным светом. В темноте его уровень повышается, днем, соответственно, снижается. Так, синий свет, исходящий от смартфонов, обманывает мозг, убеждая его, что время дневное. Это вызывает возбуждение, ведь организм путает день с ночью, а кожа в свою очередь не может восстановиться должным образом.

регулируется дневным светом. В темноте его уровень повышается, днем, соответственно, снижается. Так, синий свет, исходящий от смартфонов, обманывает мозг, убеждая его, что время дневное. Это вызывает возбуждение, ведь организм путает день с ночью, а кожа в свою очередь не может восстановиться должным образом. Синий свет вреден и для глаз. Особенно для сетчатки. Согласно исследованиям, длительное воздействие синего спектра излучения на глаз может приводить к таким заболеваниям, как дегенерация макулы.

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Как защищаться от синего излучения?

Для кожи: выбирать средства, на которых есть пометка с защитой от HEV (они, как правило,содержат оксид железа более 3% или же комбинацию антиоксидантов с высоким потенциалом восстановления: астаксантин / ресвератрол / птеростильбен / глутатион / ретиноиды / альфа / липоевую кислоту).

Для глаз: можно переставлять гаджеты на "желтый режим", в вечернее время использрвать очки blue-блокеры.

Для всего организма: по возможности, сокращать время, проводимое перед устройствами, особенно за 2-3 часа до сна.