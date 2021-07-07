Цифрове старіння: експерт розповіла, як синє світло гаджетів відбивається на здоров'ї і красі

Розмови про старіння шкіри, викликаному видимим "синім світлом", воно ж - HEV-випромінювання від гаджетів, ведуться протягом декількох років.
Що це за випромінювання і як від нього захиститися, розповіла біохакер Хаді Пьрбьюті у своєму Instagram.
Джерелом HEV-випромінювання є не тільки смартфони і штучне освітлення (особливо - люмінесцентні лампи), але і сонячне світло. Він складається з УФ-випромінювання, видимого (синього) світла та інфрачервоного випромінювання. Довжина його хвилі 400-760 нм несе найвищий рівень енергії з усього видимого випромінювання і здатна досягати глибоких шарів шкіри, провокуючи утворення вільних радикалів.
Незважаючи на те, що синє світло - частина сонячного випромінювання, але HEV-випромінювання все більше пов'язують саме з цифровим старінням у зв'язку з активним користуванням гаджетів в останні роки. ⠀
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Для шкіри: вибирати засоби, на яких є позначка із захистом від HEV (вони,як правило, містять оксид заліза більше 3% або ж комбінацію антиоксидантів з високим потенціалом відновлення: астаксантин / ресвератрол / птеростильбен / глутатіон / ретиноїди / альфа / ліпоєву кислоту).
Для очей: можна переставляти гаджети на "жовтий режим", у вечірній час використовувати окуляри blue-блокери.
Для всього організму: по можливості, скорочувати час, що проводиться перед пристроями, особливо за 2-3 години до сну.
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