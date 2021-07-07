Цифрове старіння: експерт розповіла, як синє світло гаджетів відбивається на здоров'ї і красі

Джерелом HEV-випромінювання є не тільки смартфони і штучне освітлення (особливо - люмінесцентні лампи), але і сонячне світло. Він складається з УФ-випромінювання, видимого (синього) світла та інфрачервоного випромінювання. Довжина його хвилі 400-760 нм несе найвищий рівень енергії з усього видимого випромінювання і здатна досягати глибоких шарів шкіри, провокуючи утворення вільних радикалів.

Незважаючи на те, що синє світло - частина сонячного випромінювання, але HEV-випромінювання все більше пов'язують саме з цифровим старінням у зв'язку з активним користуванням гаджетів в останні роки. ⠀

Чим менше часу ви проводите в телефоні, тим краще (credit: pexels)

Чим загрожує синє випромінювання

В ході нечисленних досліджень поки не виявлено вплив HEV-випромінювання на мутацію ДНК-клітин і розвитку раку. Чого не скажеш про гіперпігментацію . У ряді досліджень було виявлено, що синє світло збільшує прояв пігментації у людей III-IV фототипів.

. У ряді досліджень було виявлено, що синє світло збільшує прояв пігментації у людей III-IV фототипів. Крім цього, на системному та місцевому рівні доведено, що синє світло впливає на циркадні ритми і уповільнює вироблення гормону мелатоніну.

Як відомо, мелатонін регулюється денним світлом. У темряві його рівень підвищується, вдень, відповідно, знижується. Так, синє світло, що виходить від смартфонів, обманює мозок, переконуючи його, що час денний. Це викликає збудження, адже організм плутає день з ніччю, а шкіра в свою чергу не може відновитися належним чином.

регулюється денним світлом. У темряві його рівень підвищується, вдень, відповідно, знижується. Так, синє світло, що виходить від смартфонів, обманює мозок, переконуючи його, що час денний. Це викликає збудження, адже організм плутає день з ніччю, а шкіра в свою чергу не може відновитися належним чином. Синє світло шкідливий і для очей. Особливо для сітківки. Згідно з дослідженнями, тривалий вплив синього спектра випромінювання на око може призводити до таких захворювань, як дегенерація макули.

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Як захищатися від синього випромінювання?

Для шкіри: вибирати засоби, на яких є позначка із захистом від HEV (вони,як правило, містять оксид заліза більше 3% або ж комбінацію антиоксидантів з високим потенціалом відновлення: астаксантин / ресвератрол / птеростильбен / глутатіон / ретиноїди / альфа / ліпоєву кислоту).

Для очей: можна переставляти гаджети на "жовтий режим", у вечірній час використовувати окуляри blue-блокери.

Для всього організму: по можливості, скорочувати час, що проводиться перед пристроями, особливо за 2-3 години до сну.