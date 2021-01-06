Цветочный гороскоп 2021: кому год принесет большие успехи и перемены

Цветочные гороскоп на 2021 год расскажет каждому из знаков о шансах, сюрпризах и переменах, которые им сулит год Быка. Авторами этой необычной классификации были древние кельты, которые жили в гармонии с природой, внимательно наблюдали за ней и делали выводы. В основу гороскопа заложен календарь друидов - жрецов и прорицателей кельтов. Он разделен на 36 периодов, каждому из которых соответствует тот или иной цветок.

И хотя этот прогноз не стал таким популярным, как астрологический, мудрость древнего народа не стоит недооценивать. Узнайте из нашего прогноза, кто вы по цветочному гороскопу, и что вас ждет в 2021 году. Об этом пишет oloveza.

Кельты верили, что усилить удачу поможет ваш цветок-покровитель. Он может придать вам сил, привлечь удачу, уберечь от зла и завистников. Вырастите свой цветок на участке, в вазоне, ставьте букеты из него или засушите и носите с собой в бумажнике – он станет вашим талисманом.

Горечавка желтая (1-10 января)

Таких личностей отличает открытый и дружелюбный нрав. Это настоящие альтруисты, любое действие которых продиктовано не личными выгодами, а желанием оказать помощь близкому человеку.

В 2021 году вам рекомендуют беречься от холода. Конечно, Горечавки – это цветы с крепкой корневой системой, однако малейшее переохлаждение приведет к простуде. В отношениях с людьми вам стоит стать менее мнительными – не нервничайте из-за мелочей и не накручивайте себя по каждому поводу, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами.

Чертополох (11-20 января)

Человек-Чертополох – личность скромная, поэтому он предпочитает держаться неприметно. Таких людей отличает внимательность, доброта, отзывчивость и легкий нрав, поэтому они всегда окружены друзьями.

В этом году вам нужно стать более ответственными, чтобы добиться карьерных высот. Помните, что даже самые неинтересные задачи нужно решать упорно и целенаправленно, не отвлекаясь сразу же, как только у вас пропадет боевой задор. Звезды предупреждают о необходимости следить за здоровьем: чрезмерные физические нагрузки ослабят ваш организм.

Бессмертник (21-31 января)

Представителей данного тотема отличает изысканность, тактичность и природный шарм. Такие люди любят все красивое и утонченное, поэтому они всегда одеты по последнему слову моды, осведомлены в области музыки и кино.

В этом году вам следует уделить внимание личной жизни. Бессмертники склонны сомневаться в своем партнере, однако он ничем не заслужил проявлений ревности. Чрезмерная подозрительность только осложняет вашу личную жизнь, мешая достигнуть спокойствия и умиротворения. Если вы не справитесь с собой, это лишь обострит невроз и состояние тревожности, что может привести к сильному эмоциональному срыву в конце года.

Омела (1-10 февраля)

Люди, рожденные под покровительством Омелы, отличаются харизмой и обаянием. Они никогда не остаются в одиночестве, так как всегда умеют очаровать понравившегося человека.

В 2021 году вам стоит мягче относиться к коллегам – не нужно пытаться уничтожить каждого, кто, как вам кажется, пытается перейти дорогу. Упорно и целенаправленно трудитесь, а начальство само разберется, кого наградить за труды и усердие. Вам стоит внимательнее отнестись к здоровью. Людям-Омелам стоит уделить время умеренным физическим нагрузкам на свежем воздухе – возьмите за правило кататься на велосипеде или совершать легкую пробежку с утра.

Красавка (11-20 февраля)

Красавка – сложная и противоречивая личность, с которой не каждому удается найти общий язык. Представители данного знака отличаются загадочностью, мистичностью и нелюдимым характером.

В этом году Красавкам советуют избавиться от излишней эмоциональности. Вы слишком часто давите на свою половинку, пытаясь полностью ее подчинить. Вы не способны к компромиссам и уступкам, а это может привести к серьезной размолвке в конце этого года. Звезды предупреждают вас о необходимости терпимого отношения к чужим недостаткам – склонность к критиканству и мелочности может привести к появлению врага в рабочем коллективе.

Мимоза (21-28/29 февраля)

Представители данного знака восприимчивы к изменениям в жизни, они отлично подстраиваются под обстоятельства и интуитивно чувствуют окружающий мир. Люди-Мимозы отличаются острым интеллектом и быстрой реакцией, а в стрессовых ситуациях проявляют настоящие чудеса героизма.

В 2021 году вам стоит внимательнее отнестись к здоровью. Любое недомогание может перерасти в затяжную болезнь, так что не пренебрегайте лечением и посещением врачей. В середине года уделите время отдыху и отправьтесь в тихий санаторий или пансионат, расположенный в лесной зоне. Вопросы карьеры будут решаться с завидной легкостью – ваши связи и доброжелательность сыграют на руку при достижении профессиональных целей.

Мак (1-10 марта)

Личности, появившиеся на свет под покровительством этого цветка, отличаются загадочностью и непредсказуемостью. Окружающие не способны отгадать скрытые мотивы поступков Мака, поэтому его часто считают не слишком адекватной личностью.

В 2021 году Макам рекомендуют стать увереннее в собственных силах: обязательно хвалите себя за любые достижения и радуйтесь каждому шагу вперед. Неуверенность может привести вас в плохую компанию. Осенью обостряется риск проявления депрессий, которые могут выбить Мака из колеи. Не поддавайтесь упадническим настроениям! Маку жизненно необходим позитивный настрой. Только в этом случае он способен свернуть горы и зарядить своей силой и жизнерадостностью всех окружающих.

Лилия (11-20 марта)

Личности, рожденные под знаком Лилии, являются самыми самоуверенными представителями гороскопа Цветов. Это царственные и высокомерные особы, которые прекрасно знают, чего хотят от жизни.

В 2021 году люди-Лилии должны опасаться слухов и сплетен. Ваши закулисные игры вот-вот раскроют, что приведет к появлению пятен на репутации. Постарайтесь меньше интриговать и больше работать, чтобы заслужить уважение начальства и награду за добросовестный труд. Вам рекомендуют меньше скрытничать. Таинственность Лилий привлекает противоположный пол, но поклонники устают разгадывать загадки и проникать под покровы ваших тайн, предпочитая со временем менее сложные натуры.

Наперстянка (21-31 марта)

Люди-Наперстянки отличаются любопытством, трезвостью суждений и философским подходом к жизни. Это убежденные прагматики, которые не приемлют пустых мечтаний.

В 2021 году Наперстянкам рекомендуют не бросаться в омут с головой. Вы часто пренебрегаете реальной опасностью, что может привести к неприятным последствиям. Не заключайте сомнительных сделок, чтобы не потерять значительную сумму денег. Не принимайте неудачи близко к сердцу – помните, что у всех бывают взлеты и падения, которые нужно просто пережить. Звезды говорят, что в новом году вы можете поменять место жительства или работу, причем такие перемены будут исключительно во благо.

Магнолия (1-10 апреля)

Люди-Магнолии всегда нацелены на то, чтобы занимать первые позиции в общественной жизни и профессиональной сфере. Восхищенные взгляды окружающих являются для них наркотиком, поэтому Магнолии весьма падки на лесть и комплименты.

В 2021 году вам необходимо уйти в тень. Зависть окружающих не дает Магнолии добиться серьезных успехов на работе, несмотря на все усилия. Лучше сосредоточиться на индивидуальных проектах и не рассказывать о своих успехах направо и налево. Также стоит пересмотреть политику личных расходов – дорогие вещи и развлечения могут подождать, ведь вскоре вам представится шанс купить жилье или развить собственный бизнес.

Гортензия (11-20 апреля)

Личности, рожденные под покровительством Гортензии, на первый взгляд кажутся экстравертами. Они коммуникабельны, имеют широкий круг знакомств и умеют поддержать непринужденную беседу даже с малознакомыми людьми.

В 2021 году Гортензии стоит сократить дистанцию, которую она соблюдает в эмоциональной сфере. В противном случае Гортензия рискует пропустить по-настоящему знаковое знакомство, которое может привести к созданию крепких и гармоничных отношений. Вам советуют больше интересоваться жизнью родных и близких. Добрые отношения с родственниками сыграют важную роль в новом году – вам может понадобиться совет или денежная помощь.

Георгин (21-30 апреля)

Такие личности отличаются противоречивой натурой. Сегодня они могут быть мягкими и милыми романтиками, но уже завтра вы увидите перед собой холодного циника. Все зависит от того, в каком настроении встал сегодня утром Георгин.

В 2021 году не отказывайтесь от помощи друзей. Конечно, вы настолько самостоятельны и самодостаточны, что привыкли решать в одиночку все проблемы, однако вскоре Георгинам потребуется опора и поддержка со стороны верного друга. Вам нужно стать серьезнее в вопросах любви и отношений. Вы поверхностно относитесь к романам и слишком часто меняете партнеров, что приводит к быстрому разочарованию и разрыву.

Ландыш (1-10 мая)

Люди-Ландыши – это хрупкие и нежные создания, которые на протяжении всей жизни остаются впечатлительными детьми. Они скромны и непритязательны, всегда держатся в стороне от шума и гама.

В 2021 году вам рекомендуют научиться принимать реальность. Перестаньте прятаться в раковине от проблем, с которыми приходится сталкиваться в реальном мире. Коллеги и знакомые слишком часто без зазрения совести используют вашу доброту и отзывчивость. Ландышам нужно научиться отказывать, чтобы суметь реализоваться на профессиональном поприще. Сфера личной жизни будет характеризоваться стабильностью – партнер знает о вашей нужде в заботе и опеке и с удовольствием возьмет на себя эту роль.

Портулак (11-20 мая)

Личностей, рожденных под покровительством Портулака, отличает непростой характер. Такие люди отличаются себялюбием и эгоизмом, они капризны и требуют максимального внимания к своей персоне.

В 2021 году Портулаку советуют стать менее расчетливым. Вы полностью взяли под контроль эмоции и чувства, поэтому не ощущаете настоящей красоты окружающего мира и радостей любви. Конечно, Портулак самобытен и уникален, но он так же, как и другие зависит от тепла и заботы. Учтите это предостережение, иначе на долгие годы останетесь в одиночестве.

Ромашка (21-31 мая)

Люди-Ромашки отличаются доброжелательностью, это отличные слушатели, которые всегда посочувствуют чужой беде. Им не присуща излишняя откровенность, так как больше всего на свете они боятся сплетен и пересудов.

В 2021 году Ромашкам лучше отказаться от идеи переделать своего партнера. Вы слишком склонны к идеализму и пытаетесь подстроить вашу половинку под выдуманный вами образ. Такая тактика может спровоцировать конфликтную ситуацию или привести к разрыву отношений. Постарайтесь как можно реже опаздывать на работу – руководство уже устало делать вам замечания, так что это может вылиться в суровые меры.

Колокольчик (1-10 июня)

Люди, рожденные под знаком Колокольчика, отличаются постоянством и очень привязаны к родной стране, отчему дому и родственникам. Они болезненно воспринимают любые перемены в жизни.

В 2021 году Колокольчикам не стоит давать деньги в долг. Если же вы не можете отказать в займе, ссудите сумму, которую не жалко потерять – высока вероятность того, что возврат денег затянется. Ваша преданность и склонность к моногамии обеспечит гармоничную и счастливую личную жизнь, так что если вы решили связать себя узами брака, для этого настал один из самых благоприятных периодов. Есть риск быть втянутым в неприятную авантюру, поэтому скептически относитесь к предложениям заработать легкие деньги.

Маргаритка (11-21 июня)

Люди-Маргаритки скромны и дружелюбны. Они не любят лишнего внимания к своей персоне - круг общения представителей данного знака насчитывает множество знакомых, однако настоящих и проверенных друзей у Маргариток немного.

В 2021 году вам нужно беречь семью от посторонних. Высока вероятность того, что кто-то попытается вмешаться и нарушить тихое течение вашей жизни. Будьте осторожны с новыми знакомыми – далеко не все они так добры и милы, какими хотят казаться. Придерживайтесь обычной тактики дистанцирования и бережно охраняйте личное пространство. Маргариткам стоит задуматься о пополнении семьи – вы станете прекрасным родителем, имеющими любовь и уважение детей.

Тюльпан (22 июня-1 июля)

Люди-Тюльпаны любвеобильны и легко заводят новые знакомства. Это харизматичные и обаятельные личности, которые просто магическим образом влияют на противоположный пол.

В 2021 году вам рекомендуют с большей ответственностью отнестись к работе. Обычно вы рассматриваете труд лишь в качестве средства заработка, однако это мешает Тюльпану реализоваться в качестве профессионала. Настало время стать серьезнее и отказаться от экзотических увлечений, чтобы прослыть человеком, действительно заслуживающим доверия. Будьте осторожны за рулем - звезды говорят о повышенном риске аварий.

Кувшинка (2-12 июля)

Люди, рожденные под покровительством Кувшинки, поразительно легко адаптируются к изменяющемуся миру. Это гибкие личности, которые могут наладить контакт с кем угодно.

В 2021 году Кувшинкам поможет умение адекватно воспринимать критику. Встав на путь самосовершенствования, вы добьетесь поразительно высоких результатов в карьере. Позитивный настрой поможет завоевать симпатии коллектива, и коллеги с радостью окажут вам посильную помощь. Новый год может принести в жизнь Кувшинки любовное увлечение, которое имеет все шансы закончиться свадьбой. Сделайте выбор в пользу одних романтических отношений, не распыляя чувства между несколькими возлюбленными.

Фиалка (13-23 июля)

Эти скромные и ненавязчивые личности никогда не выпячивают свои многочисленные достоинства. Фиалки долго дожидаются признания своих заслуг, что, впрочем, не слишком расстраивает представителей данного тотема.

В 2021 году вам стоит довериться интуиции. Подозрительность сыграет вам на руку! В отношениях с родственниками стоит умерить врожденную принципиальность – не все убеждения стоят того, чтобы провоцировать конфликт с близкими людьми. Умерьте количество требований, выдвигаемых к партнеру, чтобы не спровоцировать разрыв. Новый год может принести обострение хронических болезней в осенний период, так что вовремя проходите профилактику и прислушивайтесь к сигналам организма.

Шиповник (24 июля-2 августа)

Если вы не слишком хорошо знаете человека-Шиповника, вам может показаться, что он упрям и абсолютно лишен чувств. Это не так – Шиповники самоотверженны до альтруизма, просто вся нежность и чуткость данного знака направлена лишь на близких людей.

В 2021 году Шиповникам следует научиться прощать. Вы способны годами вынашивать план мести, чтобы наказать за обиду, которая не стоит выеденного яйца. Направьте эту энергию в конструктивное русло, чтобы добиться по-настоящему значимых целей. Аналитический ум и умение предугадывать шаги других людей помогут избежать риска финансовых потерь. Во второй половине года постарайтесь отдохнуть, отправившись в турпоездку. Только смена обстановки поможет вам восполнить растраченную энергию.

Подсолнух (3-12 августа)

Представители данного знака отличаются упорством и идут вперед, несмотря на любые препятствия. Именно упрямство помогает Подсолнухам достичь успехов и хорошо устроиться в жизни.

В 2021 году звезды предостерегают вас от самолюбования. Помните, что звездная болезнь может закончиться болезненным падением с небес на землю. Не задирайте нос, если не хотите заиметь серьезного врага в рабочем окружении. У Подсолнухов появится возможность сменить место трудовой деятельности. В этом случае выбирайте отрасль, связанную с коммуникациями или социологией, чтобы полностью реализовать свои таланты. Сфера личной жизни будет стабильной, если вы не станете требовать от партнера повышенного внимания.

Роза (13-23 августа)

Как настоящая королева цветов, Роза привыкла считать, что Вселенная вращается вокруг её персоны. Такие личности обладают выраженными лидерскими задатками и требуют от окружающих безоговорочного подчинения.

В 2021 году Розам стоит обратить внимание на сферу здоровья. Данный знак характеризуется высокой работоспособностью, но слишком часто "горит" на работе, изнашивая организм и подрывая силы. Не бойтесь на время выйти из карьерной гонки. Начальство настолько высоко оценивает ваше значение для фирмы, что не будет журить за меньшую результативность. Для восстановления жизненной энергии отправляйтесь в отпуск на море.

Дельфиниум (24 августа-2 сентября)

Личности, которые пришли в наш мир под покровительством Дельфиниума, отличаются требовательностью и любовью к порядку. Они не терпят проявлений неряшливости и всегда оценивают окружающих по внешнему виду.

В 2021 году Дельфиниумов, занятых в сфере финансов и рыночной аналитики, ждет удача. Вы без труда возьмете очередную карьерную планку, если не будете впадать в уныние из-за критики и замечаний. Звезды советуют контролировать вашу природную влюбчивость, чтобы не запутаться в многочисленных романах. Далеко не каждый, кто кажется идеалом, может принести в вашу жизнь гармонию и счастье.

Гвоздика (3-11 сентября)

Представители данного тотема отличаются острым чувством справедливости. Это верные, честные и уверенные в себе личности, которые превыше всего ставят семью и традиционные ценности.

В 2021 году вам нужно избавиться от природной мстительности и желчности. Не каждая ссора стоит того, чтобы вынашивать планы мести. Постарайтесь стать терпимее и меньше обращать внимания на людей, не отличающихся умом и тактом. Хорошие отношения с рабочим коллективом помогут заручиться поддержкой при распределении должностей на фирме. Вам рекомендуют направить энергию в мирное русло. Гвоздикам нужно заняться своей физической формой, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

Астра (12-22 сентября)

Астры – жизнерадостные, харизматичные и обаятельные личности. Они отличаются отменным здоровьем и огромными запасами жизненной энергии, всегда готовы пошутить и посмеяться.

В 2021 году Астрам рекомендуется давать партнеру чуть больше личной свободы. Желание окружить возлюбленного чрезмерной заботой приведет к тому, что он задохнется в ваших объятиях. Рано или поздно это приведет к конфликту. Астрам советуют поработать над своей наблюдательностью. Будьте внимательны: кто-то может подстроить для вас неприятную ловушку, желая устранить конкурента из гонки за новой должностью.

Вереск (23 сентября - 3 октября)

Представители данного знака старательно сдерживают эмоциональные порывы и обдумывают каждый шаг, так как очень зависимы от общественного мнения. Верески тщательно следят за модой, любят стильно и красиво одеваться и просто тают от комплиментов.

В 2021 году вам нужно опасаться авантюрных финансовых сделок и азартных игр. Вам не рекомендуют рисковать всем и вкладывать деньги в сомнительные проекты, так как шансы потерять их гораздо выше, чем возможность заработать. Небесные светила говорят, что Вереску нужно больше времени проводить с семьей и родными. Вашу самодостаточность и эмоциональную холодность они принимают за душевную черствость.

Камелия (4-13 октября)

Люди-Камелии на первый взгляд кажутся слабыми и неуверенными в собственных силах. Однако на самом деле они весьма отважны и склонны к авантюрам, просто не слишком любят быть на виду, предпочитая не привлекать к себе лишнего внимания.

В 2021 году Камелиям, занятым на ниве творчества, однозначно повезет. Этот год благоволит музыкантам, художникам, фотографам, актерам и писателям. Однако он не раздает подарков просто так. Чтобы получить признание, вам придется основательно и упорно поработать. В личных отношениях Камелию ждет гармония. Недаром этот цветок отличается толерантностью и способностью идти на уступки. Главное – не дайте в итоге залезть себе на шею.

Сирень (14-23 октября)

Эти личности отличаются неуемной энергией, детской непосредственностью, любопытством и неиссякаемым энтузиазмом. На первый взгляд они могут показаться несколько инфантильными, однако это не мешает Сирени при необходимости проявлять упорство и целеустремленность.

В 2021 году вам необходимо обуздать склонность к гедонизму. В погоне за жизненными наслаждениями вы попросту растрачиваете силы и энергию, которые давно могли направить в созидательное русло. Не гонитесь за легкими деньгами – звезды прогнозируют риск денежных потерь вследствие азартных игр и ставок в букмекерских конторах.

Фрезия (24 октября - 2 ноября)

Люди-Фрезии не привыкли к поражениям. Они невероятно упорны, так что могут без зазрения совести пойти по головам ради реализации личных желаний. Эти личности – умелые манипуляторы, которые могут уговорить окружающих на что угодно.

В 2021 году Фрезиям рекомендуют умерить характерную для них амбициозность. Ваш партнер скоро устанет постоянно ждать то время, когда вы наконец сможете уделить ему внимание. Отключайте телефон хотя бы в выходные дни и во время свиданий, чтобы не провоцировать возникновение ссор и конфликтов.

Орхидея (3-12 ноября)

Люди-Орхидеи обладают способностью к ясновидению. Это мистики и фаталисты, которые бывают весьма суеверными. Способность на каждом шагу замечать дурные приметы портит жизнь представителям данного знака.

В 2021 году вам стоит проявить большее свободомыслие. Ориентируйтесь не только на чужой авторитет, но и на собственный опыт. Очарование и легкость характера обеспечит вам внимание со стороны противоположного пола, так что одиночество вам не грозит. В профессиональной сфере проявите дипломатические способности, чтобы добиться по-настоящему выгодных сделок и контрактов. Этим вы заслужите не только похвалу и уважение руководства, но и материальное вознаграждение в виде повышения оклада или премии.

Пион (13-22 ноября)

Пионы – сильные и активные личности, отличающиеся поистине сибирским здоровьем и неиссякаемой жизненной силой. Кажется, нет такого дела, с которым бы не мог справиться человек-Пион.

В 2021 году вы всегда сможете положиться на друзей. Не бойтесь обратиться за помощью в сложной ситуации – вам не откажут и не будут считать слабаком. В отношениях с партнером Пионам рекомендуют научиться выражать свои чувства. Конечно, вам с трудом дается проявление ласки, но вашей половинке часто не хватает эмоционального отклика. Звезды говорят, что не стоит рассказывать о своих планах, пока они не реализовались – в вашем кругу существуют тайные завистники, которые могут помешать задуманному.

Гладиолус (23 ноября - 2 декабря)

Гладиолусов многие называют любимчиками судьбы. Представители данного знака являются чуть ли не самыми успешными среди всех представителей Цветочного гороскопа.

В 2021 году вы сможете реализовать свои самые амбициозные планы. Этот год благосклонно отнесется к любому начинанию Гладиолуса, так как ценит его любовь к труду и тягу к знаниям. Вполне возможно, что к концу года вы займете кресло руководителя отдела или департамента. Чтобы достигнуть успеха на любовном поприще, Гладиолусу придется преодолеть природную застенчивость в общении с противоположным полом.

Одуванчик (3-12 декабря)

Жизнерадостные Одуванчики не терпят зимних холодов и осенней слякоти. Отсутствие солнца вполне может загнать их в депрессию, так что при первой же возможности Одуванчики отправляются поближе к морю, чтобы погреться в жарких тропиках и накупаться в теплой воде.

В 2021 году вам советуют поумерить свою природную наглость. Не всегда нужно переть нахрапом, чтобы получить желаемое. В любви вас ожидает романтический период, наполненный ссорами, примирениями и переживаниями. Однако такие шекспировские страсти придутся по вкусу Одуванчикам, которые не терпят обыденности и предсказуемости в отношениях.

Лотос (13-22 декабря)

Людей-Лотосов отличает чистота помыслов, искренность слов и благородство натуры. Это выносливые, сильные и энергичные личности. Они никогда не пожертвуют честью ради достижения корыстных интересов и всегда стоят на страже справедливости.

В 2021 году Лотосам рекомендуют умерить придирки по отношению к партнеру. В погоне за недостижимыми идеалами вы готовы полностью перекроить близкого человека, доставляя страдания и себе, и ему. Примите как данность то, что у каждого есть свои недостатки, чтобы не провоцировать деструктивные конфликты, которые могут привести к разрыву отношений.

Эдельвейс (23-31 декабря)

Это свободолюбивые, импульсивные и непоследовательные в делах и словах личности. Люди-Эдельвейсы не переносят рутину, скуку и обыденность. Их жизнь должна быть похожа на бесконечный праздник, на котором одно событие тут же сменяется другим.

В 2021 году вам советуют обуздать свою самонадеянность. Не лезьте на рожон, чтобы не закончить год с большими потерями. Эдельвейсы-начальники должны стать терпимее к подчиненным. Излишняя требовательность создала вам репутацию тирана и обеспечила появление множества недоброжелателей. Небесные светила говорят о том, что бесконечные проявления ревности уже успели утомить вашего партнера. Не подозревайте любимого человека во всех смертных грехах, чтобы не потерять его к концу года.

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