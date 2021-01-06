Квітковий гороскоп 2021: кому рік принесе великі успіхи і зміни

Квітковий гороскоп на 2021 рік розповість кожному зі знаків про шанси, сюрпризи і зміни, які їм обіцяє рік Бика. Авторами цієї незвичайної класифікації були стародавні кельти, які жили в гармонії з природою, уважно спостерігали за нею і робили висновки. В основу гороскопу закладений календар друїдів - жерців та ворожбитів кельтів. Він розділений на 36 періодів, кожному з яких відповідає та чи інша квітка.

І хоча цей прогноз не став таким популярним, як астрологічний, мудрість стародавнього народу не варто недооцінювати. Дізнайтеся з нашого прогнозу, хто ви за квітковим гороскопом, і що вас чекає в 2021 році. Про це пише oloveza.

Кельти вірили, що посилити удачу допоможе ваша квітка-покровитель. Вона може надати вам сил, привернути удачу, вберегти від зла і заздрісників. Виростіть свою квітку на ділянці, в вазоні, ставте букети з неї або засушіть і носіть з собою в гаманці – вона стане вашим талісманом.

Тирлич жовтий (1-10 січня)

Таких особистостей відрізняє відкритий та доброзичливий характер. Це справжні альтруїсти, будь-яка дія яких продиктована не особистими вигодами, а бажанням надати допомогу близькій людині.

У 2021 році вам радять берегтися від холоду. Звичайно, Тирличи – це квіти з міцною кореневою системою, проте найменше переохолодження призведе до застуди. У відносинах з людьми вам варто стати менш недовірливим – не нервуйте через дрібниці і не накручуйте себе з кожного приводу, щоб зберегти добрі стосунки з колегами.

Чортополох (11-20 січня)

Людина-Чортополох – особистість скромна, тому він воліє триматися непомітно. Таких людей відрізняє уважність, доброта, чуйність і легкий характер, тому вони завжди оточені друзями.

В цьому році вам треба стати більш відповідальними, щоб досягти кар'єрних висот. Пам'ятайте, що навіть найбільш нецікаві завдання потрібно вирішувати наполегливо і цілеспрямовано, не відволікаючись відразу ж, як тільки у вас пропаде бойовий запал. Зірки попереджають про необхідність стежити за здоров'ям: надмірні фізичні навантаження послаблять ваш організм.

Безсмертник (21-31 січня)

Представників даного тотема відрізняє вишуканість, тактовність і природний шарм. Такі люди люблять все красиве і витончене, тому вони завжди одягнені за останнім словом моди, обізнані в галузі музики та кіно.

У цьому році вам слід приділити увагу особистому життю. Бессмертники схильні сумніватися в своєму партнері, однак він нічим не заслужив проявів ревнощів. Надмірна підозрілість лише ускладнює ваше особисте життя, заважаючи досягти спокою і умиротворення. Якщо ви не впораєтеся з собою, це лише загострить невроз і стан тривожності, що може призвести до сильного емоційного зриву в кінці року.

Омела (1-10 лютого)

Люди, народжені під заступництвом Омели, відрізняються харизмою і чарівністю. Вони ніколи не залишаються наодинці, так як завжди вміють зачарувати вподобану людину.

У 2021 році вам варто м'якше ставитися до колег – не треба намагатися знищити кожного, хто, як вам здається, намагається перейти дорогу. Наполегливо і цілеспрямовано трудіться, а начальство саме розбереться, кого нагородити за працю і старанність. Вам варто уважніше поставитися до здоров'я. Людям-Омелам варто приділити час помірним фізичним навантаженням на свіжому повітрі – візьміть за правило кататися на велосипеді або здійснювати легку пробіжку з ранку.

Красавка (11-20 лютого)

Красавка – складна і суперечлива особистість, з якою не кожному вдається знайти спільну мову. Представники цього знаку відрізняються загадковістю, містичністю і відлюдним характером.

У цьому році Красавкам радять позбутися зайвої емоційності. Ви занадто часто тиснете на свою половинку, намагаючись повністю підпорядкувати її. Ви не здатні до компромісів і поступок, а це може привести до серйозної сварку в кінці цього року. Зірки попереджають вас про необхідність толерантного ставлення до чужих недоліків – схильність до критиканства і дріб'язковості може призвести до появи ворога в робочому колективі.

Мімоза (21-28/29 лютого)

Представники даного знака сприйнятливі до змін у житті, вони добре підлаштовуються під обставини і інтуїтивно відчувають навколишній світ. Люди-Мімози відрізняються гострим розумом і швидкою реакцією, а в стресових ситуаціях проявляють справжні чудеса героїзму.

У 2021 році вам варто уважніше поставитися до здоров'я. Будь-яке нездужання може перерости в затяжну хворобу, так що не нехтуйте лікуванням і відвідуванням лікарів. У середині року приділіть час відпочинку і рушайте в тихий санаторій або пансіонат, розташований в лісовій зоні. Питання кар'єри будуть вирішуватися з завидною легкістю, ваші зв'язки і доброзичливість зіграють на руку при досягненні професійних цілей.

Мак (1-10 березня)

Особи, що з'явилися на світ під заступництвом цієї квітки, відрізняються загадковістю і непередбачуваністю. Оточуючі не здатні відгадати приховані мотиви вчинків Маку, тому його часто вважають не дуже адекватною особистістю.

У 2021 році Макам рекомендують стати впевненішим у власних силах: обов'язково хваліть себе за будь-які досягнення і радійте кожному кроку вперед. Невпевненість може привести вас в погану компанію. Восени загострюється ризик прояву депресій, які можуть вибити Мака з колії. Не піддавайтеся занепадницьким настроям! Маку життєво необхідний позитивний настрій. Тільки в цьому випадку він здатний звернути гори і зарядити своєю силою і життєрадісністю всіх оточуючих.

Лілія (11-20 березня)

Особи, народжені під знаком Лілії, є найбільш самовпевненими представниками квіткового гороскопу. Це царствені і зарозумілі особи, які прекрасно знають, чого хочуть від життя.

У 2021 році люди-Лілії повинні боятися чуток і пліток. Ваші закулісні ігри ось-ось розкриють, що призведе до появи плям на репутації. Постарайтеся менше інтригувати і більше працювати, щоб заслужити повагу начальства і нагороду за сумлінну працю. Вам рекомендують менше таїтися. Таємничість Лілій приваблює протилежну стать, але шанувальники втомлюються розгадувати загадки і проникати під покриви ваших таємниць, обираючи з часом менш складні натури.

Наперстянка (21-31 березня)

Люди-Наперстянки відрізняються цікавістю, тверезістю суджень і філософським підходом до життя. Це затяті прагматики, які не сприймають порожніх мрій.

У 2021 році Наперстянкам рекомендують не кидатися у вир з головою. Ви часто нехтуєте реальною небезпекою, що може призвести до неприємних наслідків. Не укладайте сумнівних угод, щоб не втратити значну суму грошей. Не приймайте невдачі близько до серця – пам'ятайте, що у всіх бувають злети і падіння, які потрібно просто пережити. Зірки кажуть, що у новому році ви можете поміняти місце проживання або роботу, причому такі зміни будуть виключно у ваших інтересах.

Магнолія (1-10 квітня)

Люди-Магнолії завжди націлені на те, щоб займати перші позиції в суспільному житті і професійній сфері. Захоплені погляди оточуючих є для них наркотиком, тому Магнолії вельми ласі на лестощі і компліменти.

У 2021 році вам необхідно піти в тінь. Заздрість оточуючих не дає Магнолії домогтися серйозних успіхів на роботі, незважаючи на всі зусилля. Краще зосередитися на індивідуальних проектах і не розповідати про свої успіхи направо і наліво. Також варто переглянути політику особистих витрат – дорогі речі та розваги можуть почекати, адже незабаром вам випаде шанс придбати житло або розвинути власний бізнес.

Гортензія (11-20 квітня)

Особи, народжені під заступництвом Гортензії, на перший погляд здаються экстравертами. Вони комунікабельні, мають широке коло знайомств і вміють підтримати невимушену бесіду навіть з малознайомими людьми.

У 2021 році Гортензії варто скоротити дистанцію, якої вона дотримується в емоційній сфері. В іншому випадку Гортензія ризикує пропустити по-справжньому знакове знайомство, яке може привести до створення міцних і гармонійних стосунків. Вам радять більше цікавитися життям рідних і близьких. Добрі стосунки з родичами, відіграють важливу роль у новому році – вам може знадобитися порада чи грошова допомога.

Жоржина (21-30 квітня)

Такі особи відрізняються суперечливою натурою. Сьогодні вони можуть бути м'якими і милими романтиками, але вже завтра ви побачите перед собою холодного циніка. Все залежить від того, в якому настрої встав сьогодні вранці Жоржина.

У 2021 році не відмовляйтеся від допомоги друзів. Звичайно, ви настільки самостійні і самодостатні, що звикли вирішувати поодинці всі проблеми, однак незабаром Жоржинам потрібна опора і підтримка з боку вірного друга. Вам потрібно стати серйозніше в питаннях кохання і стосунків. Ви поверхово ставитеся до романів і занадто часто міняєте партнерів, що призводить до швидкого розчарування і розриву.

Конвалія (1-10 травня)

Люди-Конвалії – це крихкі і ніжні створіння, які протягом усього життя залишаються вразливими дітьми. Вони скромні й невибагливі, завжди тримаються осторонь від шуму й гамору.

У 2021 році вам рекомендують навчитися приймати реальність. Перестаньте ховатися в раковині від проблем, з якими доводиться стикатися в реальному світі. Колеги та знайомі занадто часто безсоромно використовують вашу доброту і чуйність. Конваліям потрібно навчитися відмовляти, щоб зуміти реалізуватися на професійному терені. Сфера особистого життя буде характеризуватися стабільністю – партнер знає про вашу потребі в турботі й опіці і з задоволенням візьме на себе цю роль.

Портулак (11-20 травня)

Особистостей, народжених під заступництвом Портулака, відрізняє непростий характер. Такі люди відрізняються себелюбством і егоїзмом, вони примхливі і вимагають максимальної уваги до своєї персони.

У 2021 році Портулаку радять стати менш розважливим. Ви повністю взяли під контроль емоції і почуття, тому не відчуваєте справжньої краси навколишнього світу і радощів кохання. Звичайно, Портулак самобутній і унікальний, але він так само, як і інші залежить від тепла і турботи. Врахуйте це застереження, інакше на довгі роки будете на самоті.

Ромашка (21-31 травня)

Люди-Ромашки відрізняються доброзичливістю, це відмінні слухачі, які завжди співчувають чужій біді. Їм не властива зайва відвертість, так як найбільше на світі вони бояться пліток і пересудів.

У 2021 році Ромашок краще відмовитися від ідеї переробити свого партнера. Ви дуже схильні до ідеалізму і намагаєтеся налаштувати вашу половинку під вигаданий вами образ. Така тактика може спровокувати конфліктну ситуацію або привести до розриву відносин. Постарайтеся якомога рідше спізнюватися на роботу – керівництво вже втомилося робити вам зауваження, так що це може вилитися в суворі заходи.

Дзвіночок (1-10 червня)

Люди, народжені під знаком Дзвоника, відрізняються сталістю і дуже прив'язані до рідної країни, отчого дому і родичів. Вони болісно сприймають будь-які зміни в житті.

У 2021 році Дзвіночкам не варто давати гроші в борг. Якщо ж ви не можете відмовити у позиці, ссудите суму, яку не шкода втратити – висока ймовірність того, що повернення грошей затягнеться. Ваша відданість і схильність до моногамії забезпечить гармонійне і щасливе особисте життя, так що якщо ви вирішили пов'язати себе узами шлюбу, для цього настав один з найбільш сприятливих періодів. Є ризик бути втягнутим в неприємну авантюру, тому скептично ставтеся до пропозицій заробити легкі гроші.

Маргаритка (11-21 червня)

Люди-Маргаритки скромні і доброзичливі. Вони не люблять зайвої уваги до своєї персони - коло спілкування представників даного знаку налічує безліч знайомих, однак справжніх і перевірених друзів у Маргариток небагато.

У 2021 році вам потрібно берегти сім'ю від сторонніх. Висока ймовірність того, що хтось спробує втрутитися і порушити стабільність вашого життя. Будьте обережні з новими знайомими – далеко не всі вони ласкаві і милі, якими хочуть здаватися. Дотримуйтеся звичайної тактики дистанціювання і дбайливо охороняйте особистий простір. Маргариткам варто задуматися про поповнення родини – ви станете чудовим батьками, що мають любов та повагу до дітей.

Тюльпан (22 червня-1 липня)

Люди-Тюльпани велелюбні і легко заводять нові знайомства. Це харизматичні й чарівні особистості, які просто магічним чином впливають на протилежну стать.

У 2021 році вам рекомендують з більшою відповідальністю поставитися до роботи. Зазвичай ви розглядаєте працю лише як засіб заробітку, проте це заважає Тюльпану реалізуватися в якості професіонала. Настав час стати серйозніше і відмовитися від екзотичних захоплень, щоб уславитися людиною, що дійсно заслуговує довіри. Будьте обережні за кермом - зірки говорять про підвищений ризик аварій.

Латаття (2-12 липня)

Люди, народжені під заступництвом Латаття, разюче легко адаптуються до мінливого світу. Це гнучкі особистості, які можуть налагодити контакт з ким завгодно.

У 2021 році Лататтям допоможе уміння адекватно сприймати критику. Вставши на шлях самовдосконалення, ви досягнете разюче високих результатів у кар'єрі. Позитивний настрій допоможе завоювати симпатії колективу, і колеги з радістю нададуть вам посильну допомогу. Новий рік може принести в життя Латаття любовне захоплення, яке має всі шанси закінчитися весіллям. Зробіть вибір на користь одних романтичних відносин, не розпорошуючи почуття між кількома коханими.

Фіалка (13-23 липня)

Ці скромні і ненав'язливі особистості ніколи не випинають свої численні переваги. Фіалки довго чекають визнання своїх заслуг, що, втім, не надто засмучує представників даного тотема.

У 2021 році вам варто довіритися інтуїції. Підозрілість зіграє вам на руку! У відносинах з родичами варто стримати вроджену принциповість – не всі переконання варті того, щоб провокувати конфлікт з близькими людьми. Стримайте кількість вимог, що висуваються до партнера, щоб не спровокувати розрив. Новий рік може принести загострення хронічних хвороб в осінній період, так що вчасно проходьте профілактику і прислухайтеся до сигналів організму.

Шипшина (24 липня-2 серпня)

Якщо ви не дуже добре знаєте людину-Шипшину, вам може здатися, що вона уперта і абсолютно позбавлена почуттів. Це не так – Шипшина самовіддана до альтруїзму, просто вся ніжність і чуйність даного знака спрямована лише на близьких людей.

У 2021 році Шиповникам слід навчитися прощати. Ви здатні роками виношувати план помсти, щоб покарати за образу, яка не варта виїденого яйця. Направте цю енергію в конструктивне русло, щоб домогтися по-справжньому значущих цілей. Аналітичний розум і вміння передбачати кроки інших людей допоможуть уникнути ризику фінансових втрат. У другій половині року постарайтеся відпочити, відправившись в подорож. Тільки зміна обстановки допоможе вам заповнити втрачену енергію.

Соняшник (3-12 серпня)

Представники цього знаку відрізняються завзятістю і йдуть вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Саме впертість допомагає Соняшникам досягти успіхів і добре влаштуватися в житті.

У 2021 році зірки застерігають вас від самозамилування. Пам'ятайте, що зоряна хвороба може закінчитися болючим падінням з небес на землю. Не задирайте ніс, якщо не хочете отримати серйозного ворога в робочому оточенні. У Соняшників з'явиться можливість змінити місце трудової діяльності. У цьому випадку вибирайте галузь, пов'язану з комунікаціями або соціологією, щоб повністю реалізувати свої таланти. Сфера особистого життя буде стабільною, якщо ви не станете вимагати від партнера підвищеної уваги.

Троянда (13-23 серпня)

Як справжня королева квітів, Троянда звикла вважати, що Всесвіт обертається навколо її персони. Такі особи мають виражені лідерські задатки і вимагають від оточуючих беззастережного підпорядкування.

У 2021 році Трояндам варто звернути увагу на сферу здоров'я. Даний знак характеризується високою працездатністю, але занадто часто "горить" на роботі, зношуючи організм і підриваючи сили. Не бійтеся на час вийти з кар'єрної гонки. Начальство настільки високо оцінює ваше значення для фірми, що не буде картати за меншу результативність. Для відновлення життєвої енергії вирушайте у відпустку на море.

Дельфініум (24 серпня-2 вересня)

Особи, які прийшли в наш світ під заступництвом Дельфініума, відрізняються вимогливістю і любов'ю до порядку. Вони не терплять проявів неохайності і завжди оцінюють за зовнішнім виглядом оточуючих.

У 2021 році Дельфініумів, зайнятих у сфері фінансів і ринкової аналітики, чекає удача. Ви без зусиль візьмете чергову кар'єрну планку, якщо не будете впадати в зневіру через критику і зауваження. Зірки радять контролювати вашу природну влюбливість, щоб не заплутатися в численних романах. Далеко не кожен, хто здається ідеалом, може принести у ваше життя гармонію і щастя.

Гвоздика (3-11 вересня)

Представники даного тотема відрізняються гострим почуттям справедливості. Це вірні, чесні і впевнені в собі особистості, які понад усе ставлять сім'ю і традиційні цінності.

У 2021 році вам потрібно позбавитися від природної мстивості і жовчності. Не кожна сварка варто того, щоб виношувати плани помсти. Постарайтеся стати терпимішими і менше звертати увагу на людей, що не відрізняються розумом і тактом. Хороші відносини з робочим колективом допоможуть заручитися підтримкою при розподілі посад на фірмі. Вам рекомендують спрямувати енергію в мирне русло. Гвоздиці потрібно зайнятися своєю фізичною формою, щоб уникнути проблем з серцево-судинною системою.

Айстра (12-22 вересня)

Айстри – життєрадісні, харизматичні та веселі особистості. Вони відрізняються відмінним здоров'ям і величезними запасами життєвої енергії, завжди готові пожартувати і посміятися.

У 2021 році Айстрам рекомендується давати партнеру трохи більше особистої свободи. Бажання оточити коханого надмірною турботою призведе до того, що він задихнеться у ваших обіймах. Рано чи пізно це призведе до конфлікту. Айстрам радять попрацювати над своєю спостережливістю. Будьте уважні: хтось може підлаштувати для вас неприємну пастку, бажаючи усунути конкурента з гонки за новою посадою.

Вереск (23 вересня - 3 жовтня)

Представники даного знака старанно стримують емоційні пориви і обмірковують кожен крок, так як дуже залежні від громадської думки. Верески ретельно стежать за модою, люблять стильно і красиво одягатися і просто тануть від компліментів.

У 2021 році вам потрібно побоюватися авантюрних фінансових операцій та азартних ігор. Вам не рекомендують ризикувати всім і вкладати гроші в сумнівні проекти, так як шанси втратити їх набагато вище, ніж можливість заробити. Небесні світила кажуть, що Вереску потрібно більше часу проводити з родиною та рідними. Вашу самодостатність і емоційну холодність вони приймають за душевну черствість.

Камелія (4-13 жовтня)

Люди-Камелії на перший погляд здаються слабкими і невпевненими у власних силах. Однак насправді вони дуже відважні і схильні до авантюр, просто не надто люблять бути на виду, вважаючи за краще не привертати до себе зайвої уваги.

У 2021 році Камеліям, зайнятим на ниві творчості, однозначно пощастить. Цей рік благоволить музикантам, художникам, фотографам, акторам і письменникам. Однак він не роздає подарунків просто так. Щоб отримати визнання, вам доведеться довго і наполегливо попрацювати. В особистих стосунках Камелію чекає гармонія. Недарма ця квітка відрізняється толерантністю і здатністю іти на поступки. Головне – не дайте в результаті залізти собі на шию.

Бузок (14-23 жовтня)

Ці особистості відрізняються невгамовною енергією, дитячою безпосередністю, цікавістю і невичерпним ентузіазмом. На перший погляд вони можуть здатися дещо інфантильними, однак це не заважає Бузку при необхідності проявляти завзятість і цілеспрямованість.

У 2021 році вам необхідно приборкати схильність до гедонізму. В погоні за життєвими насолодами ви просто розтрачуєте сили і енергію, які давно могли направити в творче русло. Не женіться за легкими грошима – зірки прогнозують ризик фінансових втрат внаслідок азартних ігор і ставок у букмекерських конторах.

Фрезія (24 жовтня - 2 листопада)

Люди-Фрезії не звикли до поразок. Вони неймовірно наполегливі, так що можуть без докорів совісті піти по головах заради реалізації власних бажань. Ці особистості – умілі маніпулятори, які можуть умовити оточуючих на що завгодно.

У 2021 році Фрезиям рекомендують стримати характерну для них амбітність. Ваш партнер скоро втомиться постійно чекати на той час, коли ви нарешті зможете приділити йому увагу. Вимикайте телефон хоча б у вихідні дні та під час побачень, щоб не провокувати виникнення сварок і конфліктів.

Орхідея (3-12 листопада)

Люди-Орхідеї мають здатність до яснобачення. Це містики і фаталісти, які бувають дуже забобонними. Здатність на кожному кроці помічати погані прикмети псує життя представникам даного знаку.

У 2021 році вам варто проявити більше вільнодумство. Орієнтуйтеся не тільки на чужий авторитет, але і на власний досвід. Чарівність і легкість характеру забезпечить вам увагу з боку протилежної статі, так що самотність вам не загрожує. У професійній сфері проявіть дипломатичні здібності, щоб домогтися по-справжньому вигідних угод і контрактів. Цим ви здобудете не лише похвалу і повагу керівництва, але й матеріальну винагороду у вигляді підвищення окладу або премії.

Півонія (13-22 листопада)

Півонії – сильні та активні особистості, які відрізняються воістину сибірським здоров'ям та невичерпною життєвої силою. Здається, немає такої справи, з яким не могла би впоратися людина-Півонія.

У 2021 року ви завжди зможете покластися на друзів. Не бійтеся звернутися за допомогою в складній ситуації – вам не відмовлять і не будуть вважати слабаком. У відносинах з партнером Півонії рекомендують навчитися виражати свої почуття. Звичайно, вам важко дається прояв ласки, але вашій половинці часто не вистачає емоційного відгуку. Зірки кажуть, що не варто розповідати про свої плани, поки вони не реалізувалися – у вашому колі існують таємні заздрісники, які можуть перешкодити задуманому.

Гладіолус (23 листопада - 2 грудня)

Гладіолусів часто називають улюбленцями долі. Представники цього знаку є чи не найбільш успішними серед усіх представників Квіткового гороскопу.

У 2021 році ви зможете реалізувати свої амбітні плани. Цей рік прихильно поставиться до будь-якого почину Гладіолуса, так як цінує його любов до праці і потяг до знань. Цілком можливо, що до кінця року ви займете крісло керівника відділу або департаменту. Щоб досягти успіху на любовному поприщі, Гладіолусу доведеться подолати природну сором'язливість у спілкуванні з протилежною статтю.

Кульбаба (3-12 грудня)

Життєрадісні Кульбабки не терплять зимових холодів і осінньої сльоти. Відсутність сонця цілком може загнати їх в депресію, так що при першій же можливості Кульбаби вирушають ближче до моря, щоб погрітися в жарких тропіках і накупатися в теплій воді.

У 2021 році вам радять зменшити своє природне нахабство. Не завжди потрібно перти нахрапом, щоб отримати бажане. У коханні вас чекає романтичний період, наповнений сварками, примиреннями і переживаннями. Однак такі шекспірівські пристрасті припадуть до смаку Кульбабам, які не терплять буденності та передбачуваності у відносинах.

Лотос (13-22 грудня)

Людей-Лотосів відрізняє чистота помислів, щирість слів та шляхетність натури. Це витривалі, сильні та енергійні особистості. Вони ніколи не пожертвують честю заради досягнення корисливих інтересів і завжди стоять на сторожі справедливості.

У 2021 році Лотосам рекомендують стримати причіпки по відношенню до партнера. У гонитві за недосяжними ідеалами ви готові повністю перекроїти близьку людину, приносячи страждання і собі, і їй. Прийміть як даність те, що у кожного є свої недоліки, щоб не провокувати деструктивні конфлікти, які можуть призвести до розриву відносин.

Едельвейс (23-31 грудня)

Це волелюбні, імпульсивні і непослідовні у справах і словах особистості. Люди-Едельвейси не переносять рутину, нудьгу і буденність. Їх життя повинне бути схоже на нескінченне свято, на якому одна подія тут же змінюється іншою.

У 2021 році вам радять приборкати свою самовпевненість. Не лізьте на рожен, щоб не закінчити рік з великими втратами. Едельвейси-начальники повинні стати терпимішими до підлеглих. Зайва вимогливість створила вам репутацію тирана і забезпечила появу безлічі недоброзичливців. Небесні світила говорять про те, що нескінченні прояви ревнощів вже встигли втомити вашого партнера. Не підозрюйте кохану людину у всіх смертних гріхах, щоб не втратити її до кінця року.

Раніше ми писали, які зміни, шанси і сюрпризи чекають всі знаки за гороскопом друїдів.

Також астролог розповіла про найважливіші події січня, які будуть впливати на наше життя протягом місяця.