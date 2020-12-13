Туман, дожди и еще более опасная гололедица: синоптик объявила о резком ухудшении погоды

В Украине 14 декабря погода будет еще более опасной, чем ранее. На большинстве территорий ожидается выпадение дождя, мокрого снега и ледяного дождя, которые приведут к обновлению ледового покрытия, сделав дороги еще более скользкими. Сухими останутся только южные и некоторые центральные регионы. Такой прогноз на понедельник опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"14-го декабря очередной циклон подбросит в Украину осадков. Ага, давно не было. Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятны на севере, в центральных областях, местами на западе, затронут Одесскую область", - сообщает эксперт.

При этом в большинстве южных регионов, а также в Днепропетровской области синоптик прогнозирует сухую погоду, но с туманами.

"В южной части Украины и на Востоке будет сильный ветер. Температура воздуха будет крутиться около нуля - ночью до небольших "минусов", днем до "плюсов". Эти микроколебания - пакостные, потому что опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололеда и гололедицы", - подчеркивает Диденко.

Погода в Украине 14 декабря будет дождливой и туманной (карты: facebook.com/tala.didenko)

Также специалист дала прогноз погоды на понедельник в Киеве. Так 14 декабря в столице по данным Диденко ожидается мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Более серьезные осадки пройдут в ночное и утреннее время. Со второй половины дня объем и риск их выпадения снизится. Также эксперт предупредила, что в Киеве гололед и гололедица в понедельник останутся.

Напомним, что ранее синоптики рассказывали о нескольких периодов похолоданий в декабре. Последний выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -26 градусов.

Также мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней.