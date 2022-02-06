Ученые объяснили как лучше спать если у вас коронавирус

Каждый раз, когда вы болеете, засыпание и сам сон могут стать довольно тяжелым делом. Коронавирус ничем не отличается, говорит доктор Хизер Модей, иммунолог и автор книги "Прорыв в иммунотипах". Как же с этим справиться? Вот несколько советов от врачей, которые помогли людям с положительным тестом на ковид.

Для начала, перед сном следует принять горячий душ,советует доктор Люси Макбрайд, терапевт из Вашингтона. Вода должна быть настолько теплой, чтобы образовался пар.

Затем следует принять небольшую дозу мелатонина. Так как он "не только помогает укрепить вашу иммунную систему за ночь, но также помогает улучшить циркадный ритм, противодействуя гормону стресса кортизолу ". Однако перед его приемом, обязательно следует поговорить с врачом.

Спать рекомендуется с приподнятой головой и шеей, чтобы "улучшить дыхание и уменьшить скопление слизи в задней части горла". Для этого можно подложить еще одну небольшую подушку или плед.

Обязательно нужно пить много воды, чая или напитков с электролитами, чтобы разжижать слизь, побочный продукт инфекции, которая может привести к проблемам с отдыхом, таким как заложенность и выделения из носа.

Используйте увлажнитель воздуха и поддерживайте в комнате приличную температуру. Влажность должна составлять от 40% до 50% "для улучшения носового дыхания".

Если же у вас рвота, усиленный кашель или вам просто трудно дышать - самое время звонить врачу.

Желаем вам здоровья, не болейте!