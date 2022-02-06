Вчені пояснили як краще спати, якщо у вас коронавірус

Щоразу, коли ви хворієте, засинання і сам сон можуть стати досить важкою справою. Коронавірус нічим не відрізняється, каже доктор Хізер Модей, імунолог та автор книги "Прорив у імунотипах". Як же з цим упоратися? Ось кілька порад від лікарів, які допомогли людям із позитивним тестом на ковід.

Для початку, перед сном слід прийняти гарячий душ, радить доктор Люсі Макбрайд, терапевт із Вашингтона. Вода повинна бути настільки теплою, щоб утворилася пара.

Потім слід прийняти невелику дозу мелатоніну. Так як він "не лише допомагає зміцнити вашу імунну систему за ніч, але також допомагає покращити циркадний ритм, протидіючи гормону стресу кортизолу". Однак перед його прийомом обов'язково слід поговорити з лікарем.

Спати рекомендується з піднятою головою і шиєю, щоб "поліпшити дихання і зменшити скупчення слизу в задній частині горла". Для цього можна підкласти ще одну маленьку подушку або плед.

Обов'язково потрібно пити багато води, чаю або напоїв з електролітами, щоб розріджувати слиз, побічний продукт інфекції, яка може призвести до проблем із відпочинком, таким як закладеність та виділення з носа.

Використовуйте зволожувач повітря та підтримуйте в кімнаті пристойну температуру. Вологість має становити від 40% до 50% "для поліпшення носового дихання".

Якщо ж у вас блювота, посилений кашель або просто важко дихати - саме час дзвонити лікарю.

Бажаємо вам здоров'я, не хворійте!