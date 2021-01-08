Ударят морозы и прилетит снежный ливень: каким областям ждать ненастья

Погода в Украине в субботу, 9 января, ожидается неблагоприятная на севере, востоке и юге страны. Ожидается мокрый снег и снежные ливни, а температура воздуха начнет падать до "минусов".

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны ожидается мокрый снег в Харькове и Полтаве, в Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные снегопады. Температура воздуха упадет в ночные часы до -1 градуса, днем ожидается от -1 до +2 градусов.

На юге мокрый снег пройдет ночью, днем будет без существенных осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +1 до +3 градусов. В Крыму синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, штормовой ветер. Ночью +1 +3 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

Север Украины также накроет мокрым снегом, который будет идти весь день. Ночная температура воздуха составит около -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

На западе страны ожидается ясная погода, без существенных осадков. Возможен сильный штормовой ветер. Ночью в регионе температура упадет до -7 -3 градусов, днем ожидается от -2 до +2 градусов.

В центральной части возможен мокрый снег в ночное время, днем без существенных осадков. Ночью до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

В Киеве 9 января без существенных осадков, ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 9 января

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