Вдарять морози і прилетить снігова злива: яким областях чекати негоди

Погода в Україні на суботу, 9 січня, очікується несприятлива на півночі, сході та півдні країни. Очікується мокрий сніг і снігові зливи, а температура повітря почне падати до "мінусів".

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни очікується мокрий сніг у Харкові та Полтаві, в Донецькій і Луганській областях очікуються сильні снігопади. Температура повітря знизиться в нічні години до -1 градуса, вдень очікується від -1 до +2 градусів.

На півдні мокрий сніг пройде вночі, вдень без істотних опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +1 до +3 градусів. У Криму синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, штормовий вітер. Вночі +1 +3 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

Північ України також накриє мокрим снігом, який буде йти весь день. Нічна температура повітря складе близько -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

На заході країни очікується ясна погода, без істотних опадів. Можливий сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні температура впаде до -7 -3 градусів, вдень очікується від -2 до +2 градусів.

В центральній частині можливий мокрий сніг у нічний час, вдень без істотних опадів. Вночі до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

У Києві 9 січня без істотних опадів, вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 січня

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