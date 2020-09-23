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В Украине резко изменится погода: синоптики прогнозируют мощные ливни и шквалы

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца недели продемонстрирует летние грозы и осенние ливни

Погода в Украине сильно изменится к концу текущей недели. Синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы и шквальный ветер. Какой будет погода с 23 по 27 сентября - читайте в материале Styler.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт с грозой и усилением ветра нагрянет в западные области в четверг, 23 сентября. Затем уже с ливнями и шквалами - 26 числа (тоже на Запад).

А в воскресенье, 27 сентября, дожди и грозы ожидаются уже по всей стране, будет дуть сильный ветер со шквалами. К тому же в последний день недели похолодает - холодный фронт придет с Запада.

Завтра в Украине умеренно тепло +21+26, ясно и без осадков. Ночь - холодная +6+11 градусов. Такая температура продержится до субботы включительно, затем теплая и сухая осень закончится.

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Ниже - прогноз погоды до конца недели.

Погода в Украине с 23 по 27 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики дали точный ответ, когда в Украину придет бабье лето. Эксперты дали прогноз погоды до конца осени 2020, рассказав, когда ждать октябрьского и ноябрьского короткого тепла.

Также мы писали, что осень и зима в Украине будут аномальными. Синоптики рассказали, почему.

Прогноз погоды
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