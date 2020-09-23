RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні різко зміниться погода: синоптики прогнозують потужні зливи та шквали

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця тижня продемонструє літні грози і осінні зливи

Погода в Україні сильно зміниться до кінця поточного тижня. Синоптики прогнозують місцями сильні зливи, грози та шквальний вітер. Якою буде погода з 23 по 27 вересня - читайте в матеріалі Styler.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, атмосферний фронт з грозою і посиленням вітру нагряне в західні області в четвер, 23 вересня. Потім вже зі зливами і шквалами - 26 числа (теж на Захід).

А в неділю, 27 вересня, дощі та грози очікуються вже по всій країні, буде дути сильний вітер зі шквалами. До того ж в останній день тижня похолодає - холодний фронт прийде із Заходу.

Завтра в Україні помірно тепло +21+26, ясно, без опадів. Ніч - холодна +6+11 градусів. Така температура протримається до суботи включно, потім тепла і суха осінь закінчиться.

Популярні новини

Нижче - прогноз погоди до кінця тижня.

Погода в Україні з 23 по 27 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики дали точну відповідь, коли в Україну прийде бабине літо. Експерти дали прогноз погоди до кінця осені 2020, розповівши, коли чекати жовтневого і листопадового короткого тепла.

Також ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики розповіли, чому.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода