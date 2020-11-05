В Украине резко похолодает: где сильно упадет температура воздуха

Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, в большинстве регионов страны ожидается сухая и холодная. В нескольких регионах синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами.

Погода на востоке страны ожидается сухая, без осадков. Возможна небольшая облачность, сильный ветер. Ночная температура воздуха упадет до +2 +4 градусов, днем в регионе столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.

В южных областях без осадков, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит +5 +8 градусов, днем в регионе от +11 до +14 градусов. В Крыму сухо и ветрено, ночью +4 +6 градусов, днем +12 +14 градусов.

На севере Украины осадки не прогнозируются, небольшая облачность и сильный ветер. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

На западе страны сухо и солнечно, без осадков, возможет сильный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +3 +6 градусов, днем от +9 до +12 градусов, в Закарпатье до +14 градусов.

В центральной части страны сухо и облачно, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +12 градусов.

В Киеве 6 ноября небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 6 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали новую дату наступления морозов в Украине.

А также мы рассказывали о том, что во второй декаде ноября погода в Украине кардинально изменится.