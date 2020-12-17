В Украине сильно поменяется погода: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине сильно поменяется с приходом в страну нового фронта. Синоптики прогнозируют, что на смену пасмурному небу придут солнечные дни, но морозы при этом усилятся.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, существенные перемены настанут уже в воскресенье, 20 декабря. Пока же в стране будет туманно, пасмурно, а температура поколеблется на нуле.

В четверг, 17 декабря, небо затянет тучами, но осадки маловероятны. Температура будет на большинстве территорий одинаковая, что днем, что ночью - от +1 до -1 градуса. Лишь на Востоке ночью до -3 мороза, на Юге 0... +2 в течение суток, в Крыму Одессе и на Закарпатье днем +2+4, ночью 0... +2. В остальных западных областях днем +1+3, ночью +1... -2.

В Киеве что днем, что ночью +1... -1, туман, пасмурно, без существенных осадков.

Погода в Украине 17 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

18-19 декабря температура существенно не поменяется, но на Запад придет прояснение и выглянет солнце. На остальной территории небо будет хмурым, но без осадков.

В Киеве в пятницу-субботу 0... +2 в течение суток, пасмурно, осадки маловероятны.

Погода в Украине 18-19 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 20-21 декабря в стране воцарится антициклон, который принесет много солнца, усиление мороза на Востоке и повышение температуры - на Западе.

В эти дни днем -1... +3 градуса, ночью 0... -3 мороза на значительной части страны. На Западе и Юге днем +1+5, ночью тут +1... -2, а на Востоке днем 0... -3, ночью -3... -6 мороза.

В Киеве будет малооблачно, днем 0... +2, ночью от 0 до -2 мороза.

Погода в Украине 20-21 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня, 17 декабря, в Украине установится редкая погода, когда температура днем и ночью будет одинаковой. Такое мы будем наблюдать на большей части территории страны.

А вот синоптики Gismeteo подтвердили, что вскоре в Украину вернутся морозы. Но лютый холод накроет не все регионы.