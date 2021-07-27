В Украине выбирают лучших учителей: телезвезды рассказали о своих школьных героях

Уже в октябре куратор проекта "Право на Освіту" и Global Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук в номинации "Выбор Сердцем" отметит двух педагогов.

По традиции, это станет образовательный терапевт, работающий в школе при больнице или инклюзивном классе, который учит детей, требующих особого внимания и поддержки. Получит он 80 тысяч гривен.

А также впервые вместе с благотворительной организацией "Восток SOS" Мосейчук наградит учителя/волонтера, который работает в школе в прифронтовой зоне на Донбассе. Этот победитель номинации тоже получит 80 тысяч гривен.

В этом году премия Global Teacher Prize Ukraine представила восемь специальных номинаций. Лучшие учителя получат денежные награды.

Фото: в Украине выбирают лучших учителей 2021

Сейчас телеведущие - Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Валентина Хамайко, Александр Попов, Руслана Писанка - вспомнили своих знаковых учителей, и раскрыли, как они повлияли на будущее знаменитостей, смогли рассмотреть их призвание еще со школьной скамьи, дали важные "путеводные" советы.

Как рассказала ведущая ТСН и "Вражаючі історії" Соломия Витвицкая, еще в 6 классе львовской школы № 72 учительница украинского языка и литературы Ольга Владимировна Пилипишин предсказала ей профессиональное будущее.

Фото: Соломия Витвицкая

"Так и сказала как-то на уроке, что видит меня журналистом. Тогда не думала об этой профессии, хотела стать полицейским. Скептически отнеслась к ее

словам, а со временем оказалось, что учительница таки была права", - отметила она.

Фото: Соломия Витвицкая в детстве

Святослав Гринчук высказался о своей учительнице истории Светлане Владимировне Дзюбе, которой до сих пор очень благодарен за то, что когда-то научился искать интересное в том, что многим может показаться сложным и далеким.

Фото: Святослав Гринчук

"Она всегда знала, что история - это прежде всего интересно. Не канонада заученных дат, а драматические сюжеты, интриги, иногда фатальные сплетения человеческой судьбы... История - это не пыльный учебник. Это то, что поражает, удивляет подробностями и неожиданными поворотами. Немного перекликается с тем, что я делаю, как ведущий новостей сейчас. Тоже рассказываю о государственных и международные события, но только в настоящем времени", - сказал ведущий новостей ТСН.

Фото: Святослав Гринчук в детстве

Александр Попов рассказал, что очень рад видеться на съемочной площадке со своим университетским учителем актерского мастерства уже в качестве самостоятельного артиста.

Фото: Александр Попов рассказал о своем педагоге

А Валентина Хамайко поделилась воспоминаниями о школьной учительнице зарубежной литературы.

Фото: Валентина Хамайко с детьми

Руслана Писанка призналась, что до сих пор перед каждым эфиром и спектаклем делает упражнения для речи, которым научил ее педагог Александр Васильевич Завальский.

Фото: Руслана Писанка

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine - часть мирового движения Global Teacher Prize в 40 странах, в частности, Бельгии, Италии, Франции, Марокко, Индии и др. Неофициальное название ежегодной премии лучшему педагогу мира - "Нобелевская премия для учителей".