Украинка с 15-м размером груди отожгла с блогером с самыми большими скулами: видео дуэта

Украинские блогеры-рекордсменки Анастасия Покрищук и Мила Кузнецова встретились в ресторанчике и записали видео для TikTok. На кадрах девушки энергично движутся сидя за столиком, демонстрируя свои главные "достижения" - гигантские скулы и рекордную грудь.

Видео появилось в Instagram Милы Кузнецовой, которая является успешным блогером с почти 700 тысячами подписчиков. Девушка любит без стеснения показывать то, чем одарила ее природа - натуральную грудь 15-го размера. Красотка в прошлом году даже попала в Книгу рекордов Украины.

Ее подруга Анастасия Покрищук пошла другим путем - прибегла к достижениям современной медицины. Девушка наполнила скулы филлерами, и теперь они считаются самыми большими в мире. Кроме этой части лица изменения претерпели губы и грудь Насти, которые существенно увеличились в объеме, а талия наоборот - уменьшилась.

Анастасия Покрищук встретилась с Милой Кузнецовой (видео: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Анастасия Покрищук (фото: instagram.com/_just_queen88)

Ранее Анастасия Покрищук рассказала, зачем решилась на такие эксперименты с внешностью и как она себя чувствует с огромными скулами.

Отметим, что девушка некогда участвовала в скандальном ТВ-шоу "Від пацанки до панянки".

А вот Мила Кузнецова официально стала в прошлом году рекордсменкой Украины, получив звание "Самая большая женская натуральная грудь". Позже она призналась, что прелести у нее не 13-го размера, а 15-го.