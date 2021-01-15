Українка з 15-м розміром грудей "відіжгла" з блогером з найбільшими вилицями: відео дуету

Українські блогери-рекордсменки Анастасія Покрищук і Міла Кузнєцова зустрілися в ресторанчику і записали відео для TikTok. На кадрах дівчата енергійно рухаються сидячи за столиком, демонструючи свої головні "досягнення" - гігантські вилиці і рекордні груди.

Відео з'явилося в Instagram Міли Кузнєцової, яка є успішним блогером з майже 700 тисячами дописувачі. Дівчина любить без сорому показувати те, чим обдарувала її природа - натуральні груди 15-го розміру. Красуня минулого року навіть потрапила в Книгу рекордів України.

Її подруга Анастасія Покрищук пішла іншим шляхом - вдалася до досягнень сучасної медицини. Дівчина наповнила вилиці філерами, і тепер вони вважаються найбільшими у світі. Крім цієї частини обличчя зміни зазнали губи і груди Насті, які істотно збільшилися в обсязі, а талія навпаки - зменшилася.

Анастасія Покрищук зустрілася з Мілою Кузнєцовоїю (відео: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Анастасія Покрищук (фото: instagram.com/_just_queen88)

Раніше Анастасія Покрищук розповіла, навіщо зважилася на такі експерименти із зовнішністю і як вона себе почуває з величезними вилицями.

Зазначимо, що дівчина колись брала участь у скандальному ТВ-шоу "Від пацанки до панянки".

А ось Міла Кузнєцова офіційно стала торік рекордсменкою України, отримавши звання "Найбільші жіночі натуральні груди". Пізніше вона зізналася, що принади у неї не 13-го розміру, а 15-го.